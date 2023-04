Dhule News : संकटात सापडलेल्या 'ति'चा महिला वाहकाकडून मायेने सांभाळ

Dhule News : दोंडाईचा बस आगारात नावापलीकडे काही बोलता येत नसलेल्या पाच वर्षीय बालिका बुधवारी (ता. ५) एकटी फिरत होती, तिला जास्त बोलता येत नसल्याने बस आगारातून वाहन निरीक्षक देवेंद्र गिरासे यांनी बालिकेबद्दल माहिती पोलिसांना कळविली. पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश मोरे व पथकाने ३६ तासात बालिकेच्या वडिलांचा शोध घेतला. (missing 5 year old girl is handed over to her father dhule news)

पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश मोरे यांच्यासह पथकाने तिची विचारपूस केली. तिच्या पालकांचा शोध घेतला मात्र ते सापडले नाहीत. बसस्थानकात महिला वाहक कल्पना पारधी यांना मायेचा पाझर फुटला जोपर्यंत मुलीचे पालक मिळत नाही तोपर्यंत मी तिचा सांभाळ करेल असा निर्धार केला, पोलिसांनी मुलीला कल्पना पारधी यांच्या स्वाधीन केले. अखेर शुक्रवारी (ता. ७) पालकांचा शोध संपला.

वाहक कल्पना पारधी यांनी बालिकेला त्यांच्या घरी दोन दिवस ठेवले. उपनिरीक्षक दिनेश मोरे व पथकासह बालिकेच्या पालकांचा शोध घेत होते. त्यांनी सोशल मीडियावर माहितीही टाकली. त्यांना बालिकेचे वडील जिग्या गारचीलाल पावरा (रा. जोयदा ता. शिरपूर) यांची मुलगी असल्याचे माहित झाले. बालिकेचे अंजली नाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांना दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात बोलविण्यात आले. अंजली व कल्पना पारधी यांना पोलिस ठाण्यात बोलावून खात्री पटल्यानंतर अंजलीला वडिलांच्या ताब्यात देण्यात आले. आगार प्रमुख किशोर पाटील, वाहन निरिक्षक देवेंद्र गिरासे यांनी देखील मदत केली.

"अंजलीबाबत सोशल मीडियावर माहिती टाकल्यानंतर मला फोन यायला लागले. मला आगार प्रमुख किशोर पाटील, दोंडाईचा पोलिसांचे सहकार्य मिळाले, अंजलीचा दोन दिवस सांभाळ केल्यानंतर तिच्या आई वडिलांना सुपूर्द करताना आनंद होत आहे." -कल्पना पारधी वाहक, दोंडाईचा आगार