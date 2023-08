Nandurbar News : पोलिसांच्या सतर्कतेने बालक पालकाची भेट

Nandurbar News : शहरातील स्मारक चौकात सोमवारी (ता. ७) सकाळी नऊच्या सुमारास रडत असलेले चारवर्षीय बालक आढळले.

पोलिसांच्या सतर्कतेने व संवेदनशीलतेने दुपारी बालकाला पालकांच्या स्वाधीन करण्यात यश आले. त्यामुळे पालकांची व बालकाची सुखरूप भेट झाल्याने सर्वांनाच हायसे वाटले. (missing child was handed over to parents by police Nandurbar News )

स्मारक चौकात चारवर्षीय बालक रडत असल्याची माहिती पोलिस ठाण्याला कळविण्यात आली. त्या वेळी पोलिस ठाण्यात उपस्थित हवालदार सुधीर गायकवाड, राकेश ठाकरे, पोलिस नाईक विजय जावळे यांना चौकशी करण्यासाठी स्मारक चौकात पाठविले. पोलिसांनी आपुलकीने बालकाला पोलिस ठाण्यात आणले.

बालक शांत झाल्याने त्याची विचारपूस केली असता त्याचे नाव कार्तिक असल्याचे समजले. त्यानंतर पोलिसांनी चौकशीसाठी चक्रे फिरवून पालकाचा शोध घेतला. दुपारी दीडच्या सुमारास पालक बसस्थानकाच्या पाठीमागे असलेल्या परिसरात असल्याची माहिती मिळाली.

तेथे जाऊन चौकशी केली. पालक दवाखान्यात गेले असताना बालक त्यांच्या नकळत आठपासून घराच्या बाहेर होते. पालकांनी त्याचा शोध घेतला असता मिळून आले नाही, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली.

पालकदेखील त्याचा शोध घेत होते. मात्र पोलिसांच्या प्रेमळ सहवासाने त्याची माहिती काढून पोलिस पालकांपर्यंत पोचण्यास यशस्वी झाले.

मुलाचे पालक तळोद्यात रोजंदारीवर कामावर आले असून, ते धडगाव येथे राहायला असल्याची माहिती मिळाली. पालकाचे नावाच्या शहानिशा करून पालक व बालकाची भेट झाल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला.