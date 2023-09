Songir Water Supply Scheme : पाठपुराव्यामुळे सोनगीरला पाणीपुरवठ्याची योजना सुरू : आमदार कुणाल पाटील

By

Songir Water Supply Scheme : जामफळ धरणातून सोनगीरला (ता. धुळे) पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्याने ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला आहे. ही योजना मंजुरीसाठी तापी पाटबंधारे विभागाला सर्वप्रथम २६ एप्रिलला आमदार कुणाल पाटील यांनी पत्र देत पाठपुरावा केला.

ग्रामस्थांना महिन्यातून तीनऐवजी सरासरी चार किंवा पाच दिवस पाणी मिळेल, असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला. (MLA Kunal Patil start water supply scheme to Songir due to follow up dhule news)

जामफळ प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणात सोनगीरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेची जलवाहिनी पूर्णपणे तुटली होती. परिणामी ग्रामस्थांना तीव्र टंचाई जाणवू लागली. सोनगीर सुमारे ३० हजार लोकवस्तीचे गाव असून, परिसरातील ४० गावांचा व्यवहारानिमित्त नियमित संपर्क होतो. जामफळ धरणाजवळील विहीर, पाझर तलाव व अन्य तीन कूपनलिकांद्वारे पाणी सार्वजनिक विहिरीत टाकून नळाद्वारे गावात वितरण होते.

जामफळ धरणाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू असल्याने धरणातील मुख्य स्रोतांची जलवाहिनी तुटली. ती नव्याने दुरुस्त करून टंचाई दूर व्हावी म्हणून तापी पाटबंधारेच्या मुख्य अभियंत्यांना २६ एप्रिलला पत्र दिले होते.

तसेच विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जामफळ-सुलवाडे-कनोली उपसा सिंचन योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना संपर्क साधत जलवाहिनी तातडीने दुरुस्त करावी, अशा सूचना दिली.

त्यानुसार जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता संजय पढ्यार यांनी पाइपलाइन दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक केले. त्यानुसार तापी विकास मंडळाने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून २५ एप्रिलला योजना व ४६ लाख ६६ हजारांचा निधी मंजूर केला. ती योजना नुकतीच कार्यान्वित झाली, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे ग्रामस्थांनी आमदार पाटील, तापी पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीचे आभार मानले.