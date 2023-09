Rohit Pawar : व्यवसाय टिकण्यासाठी सरकारशी भांडू; आमदार पवार यांनी मालक, मजुरांकडून जाणल्या अडचणी

Rohit Pawar : प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष चाळीस हजारावर हातांना रोजगार देणारा शहरातील पॉवरलूम (यंत्रमाग) व्यवसाय विविध संकटांशी सामना करत आहे. या व्यवसायावर अधिकतर मुस्लीमबांधवांचा चरितार्थ अवलंबून आहे.

हा व्यवसाय टिकून राहणे आणि त्याला आगामी काळात ताकद देण्यासाठी पूरक योजना लागू करण्याचा अजेंडा असेल. त्यासाठी सरकारला भाग पाडू, अशी हमी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी दिली. (MLA Rohit Pawar learning problems of Powerloom from businessmen and workers in Muslim dominated areas dhule news)

शहराच्या दौऱ्यावर असताना श्री. पवार यांनी सोमवारी (ता. ४) मुस्लीमबहुल भागातील पॉवरलूमची पाहणी केली. त्यांनी मालक, मजुरांकडून नेमक्या समस्या जाणून घेतल्या. राष्ट्रवादीचे रणजीत भोसले, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष अमिन शेख, पॉवरलूम मालक इर्शाद अन्सारी, आसिफ अन्सारी, अझर अन्सारी, अश्पाक अन्सारी, राजू अन्सारी, मुजफ्फर हुसेन, आसिफ शेख, जावेद बेग, मयूर शेख, नसरुद्दीन शाह, वसीम शेख, रईस काझी, अल्ताफ हुसेन, मोहम्दम आबीद आदी उपस्थित होते.

या आहेत समस्या...

पॉवरलूम व्यवसाय अडचणीत आहे. त्यावर अवलंबून मालक व मजुरांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सूताचे दर रोज बदलत असतात. वाढत्या भारनियमनाचा फटका सहन करावा लागतो. वीज कंपनीचे युनिटचे दर जास्त आहेत. ते परवडत नाहीत. कपड्यांना उठाव नसल्याने विक्री नाही.

त्यामुळे पॉवरलूम चालत नाही. दोन वर्षांत दीड हजारावर पॉवरलूम बंद झाले आहेत. त्यातील मजूर काम अन्यत्र काम करीत आहेत आदी समस्या उपस्थितांनी मांडल्या. त्यावर आमदार पवार म्हणाले, की पॉवरलूमची ताकद वाढविण्यासाठी प्रयत्न होतील.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पॉवरलूम मालक व मजुरांचा प्रश्न मांडू. सरकारला पूरक प्रभावी योजना आणण्यासाठी भाग पाडू. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अन्य नेत्यांपर्यंत व्यावसायिकांचा आवाज पोहोचवू. आगामी काळात आपल्या विचाराचे सरकार आल्यानंतर हा विषय कायमस्वरूपी मार्गी लावू.

कापूस, सूताचे दर नियंत्रणात हवे

पॉवरलूम बूनकर असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा माजी उपमहापौर शव्वाल अन्सारी म्हणाले, की देशातील ५० टक्के पॉवरलूम महाराष्ट्रात म्हणजेच धुळे, मालेगाव, भिवंडी, सोलापूर, इचलकरंजी आदी ठिकाणी आहेत. धुळे शहरात १५ हजार पॉवरलूम आहेत. मंदीमुळे हा व्यवसाय सध्या संकटात आहे.

येथे पंधराशेवर पॉवरलूम भंगारात काढण्याची वेळ आली आहे. शासकीय योजनांचा लाभ व्यावसायिक घेऊ शकलेले नाहीत. जुनी यंत्रसामग्री, त्यामुळे उत्पादन कमी, स्पर्धेत अपग्रेडेशन नसल्याने पॉवरलूममधील कपड्यांना दर्जाअभावी मागणी नाही.

एका पॉवरलूम उभारणीसाठी किमान २५ लाखांचा खर्च आहे. तितके भांडवल नसते. त्यामुळे सरकारने सबसिडी कायम ठेवावी. रोज बदलणारे कापसासह सूताचे दर नियंत्रणात ठेवावे. तसे झाले तर हा व्यवसाय तग धरू शकेल.