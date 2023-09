By

Nandurbar News: अक्कलकुवा तालुक्यातील मोलगीचा चनवाईपाडा येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार व मृत्यू प्रकरणी न्याय मिळावा व दोषींना अटक व्हावी, तसेच या प्रकरणी दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या वैद्यकीय व पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, या संदर्भात मृत मुलीच्या आईने कुटुंबीयांसह बुधवारी (ता. २७) अक्कलकुवा तालुक्यातून जाणाऱ्या नेत्रंग-शेवाळी महामार्गावर पोलिस ठाण्यासमोर रास्ता रोको केला.(mother protest in front of police station for daughter justice nandurbar news)

आमदार आमश्या पाडवी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. रास्तारोकोदरम्यान उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव वाघमारे यांनी पुनर्शवविच्छेदनाचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यावर, कुणालाही पाठीशी न घालता कारवाई करण्याचे तसेच या प्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेश गावित व धनराज निळे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर दोन ते तीन तासांनंतर रास्ता रोको आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव वाघमारे यांनी रास्ता रोको आंदोलकांना लेखी आश्वासन दिले. मोलगीचा चनवाईपाडा (ता. अक्कलकुवा) येथील मुलगी मृत्यू प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे. जे. रुग्णालयात पुनर्शवविच्छेदन करण्यात आले असून,

तपासणीकामी अहवाल न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही, अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. गावित व निळे यांच्यावर शिस्तभंगाविषयक कारवाई सुरू आहे.