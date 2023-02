Dhule News : थकबाकी न भरल्याने पुन्हा 2 टॉवर सील; महापालिकेची कारवाई

धुळे : मालमत्ता कर थकबाकी न भरल्याने महापालिकेच्या कारवाई पथकाने मंगळवारी (ता. ३१) शहरातील वैभवनगर व प्रमोदनगर येथील दोन मोबाईल टॉवर सील केले. संबंधित मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडे महापालिकेची सुमारे २५ लाख रुपये थकबाकी आहे. (Municipal action team for non payment of property tax arrears Two mobile towers sealed dhule news)

दरम्यान, महापालिकेच्या पथकाकडून आतापर्यंत शहरातील विविध कंपन्यांचे आठ मोबाईल टॉवर सील करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही संबंधित कंपन्यांकडून पूर्ण थकबाकी अदा न झाल्याने आठही टॉवरचे सील महापालिकेने उघडलेले नाहीत.

मालमत्ता करवसुलीसाठी महापालिकेडून थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू आहे. मंगळवारी पथकाने शहरातील वैभवनगर व प्रमोदनगर येथील दोन जीटीपीएल मोबाईल टॉवर सील केले. वैभवनगर येथील जीटीपीएल मोबाईल टॉवरपोटी १५ लाख रुपये, तर प्रमोदनगर येथील टॉवरपोटी सुमारे १० लाख रुपये थकबाकी आहे.

ही थकबाकी संबंधित कंपन्यांनी न भरल्याने पथकाने हे दोन्ही टॉवर सील केले. आयुक्त देवीदास टेकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसुली अधीक्षक शिरीष जाधव, वसुली अधीक्षक मधुकर निकुंभे, निरीक्षक अजय देवरे, मनोज चिलंदे, संजय माईनकर यांनी ही कारवाई केली.

महापालिका हद्दीत एकूण १२९ मोबाईल टॉवर आहेत. त्यांपैकी ५९ मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी वेळोवेळी महापालिकेचा कर अदा केला आहे. उर्वरित ७० कंपन्यांनी कर थकविल्याने महापालिकेने त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानंतरही कर न भरल्यास टॉवर सील करण्याची कारवाई केली जात आहे.

कारवाईनंतरही प्रतिसाद नाही

दरम्यान, थकबाकी न भरल्याने महापालिकेच्या कारवाई पथकाने आतापर्यंत विविध कंपन्यांचे आठ मोबाईल टॉवर सील केले आहेत. यातील काही कंपन्यांनी थकबाकीची काही रक्कम अदा केली. काहींकडून अद्याप प्रतिसाद नाही.

दरम्यान, ज्यांनी थोडीफार रक्कम भरली त्या कंपन्यांचे टॉवरचे सीलही महापालिकेकडून उघडण्यात आलेले नाही. अर्थात जोपर्यंत शंभर टक्के थकबाकी अदा होत नाही तोपर्यंत सील उघडणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

