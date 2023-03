Dhule News : 2 मोबाईल टॉवर सील; महापालिकेची कारवाई

धुळे : महापालिकेच्या करवसुली पथकाने सोमवारी (ता. २०) सुमारे १२ लाखांच्या थकबाकी (Arrears) वसुलसाठी एटीसी कंपनीचे दोन टॉवर सील केले आहेत. (Municipal tax collection team sealed 2 towers of ATC company for recovery of arrears of around 12 lakhs dhule news)

मालमत्ताकर थकीत असलेल्या मालमत्ताधारकांनी थकबाकी भरून जप्तीची कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिकेच्या पथकाने केले आहे. धुळे शहरातील बडगुजर कॉलनी आणि वखारकरनगर येथे असलेल्या मोबाईल टॉवरवर ही कारवाई झाली. आर्थिक महिना संपत असताना महापालिका प्रशासन मालमत्ताधारकांकडे थकबाकी वसुलीचा तगादा लावला आहे.

गेल्या पंधरा दिवसांत मालमत्ता कर थकबाकीदारांचे टॉवर, व्यावसायिक गाळे सीलबंद करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी बडगुजर कॉलनीत एटीसी कंपनीच्या टॉवरवर सुमारे पाच लाखांच्या वसुलीसाठी, तसेच वखारकरनगरमध्ये एटीसी कंपनीच्याच टॉवरवर सुमारे सात लाखांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कारवाई करण्यात आली.

शहरातील मालमत्ताधारकांनी आपल्याकडे थकीत असलेल्या मालमत्ता कराचा भरणा करून कारवाई टाळावी आणि महापालिका प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पथकप्रमुख शिरीष जाधव यांनी केले. पथकातील सदस्य मधुकर निकुंभे, अनिल सुडके, जगदीश पांडे, अजय देवरे, अशोक चौधरी उपस्थित होते.