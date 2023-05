Dhule Crime News : दोंडाईच्यात हॉटेलच्या स्वयंपाकी कारागिराचा खून; हॉटेलचे CCTV 2 दिवसांपासून बंद

Dhule Crime News : दोंडाईचा-नंदुरबार रस्त्यावरील वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या क्वॉटर्ससमोरील पुष्पा हॉटेलमध्ये स्वयंपाकी कारागिराचा खून झाल्याची घटना सोमवारी (ता.८) घडली. नरेश लालचंद साहू (वय ५४) असे मृताचे नाव आहे. (Murder of hotel cook craftsman in Dondaicha Hotels CCTV off since 2 days Dhule Crime News)

धारदार दोन चाकूच्या सहाय्याने नरेश लालचंद साहू यांच्यावर शरीरावर अनेक ठिकाणी वार केले आहे. रात्री दोनच्या सुमारास हॉटेल मधीलच संशयित कारागिराने खून केला असल्याचे प्रथमदर्शनी तपासात पोलिसांना संशय आहे.

एक वर्षापासून हॉटेल मालकाने सागर छोटू निवाने (मलकापूर रा. दोंडाईचा) यांना भाडेतत्त्वावर हॉटेल चालवायला दिले आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून मृत नरेश साहू स्वयंपाकी म्हणून कामास होता. नेहमी प्रमाणे मालक रात्री साडेअकराच्या सुमारास हॉटेलचे कामकाज आटोपून घरी गेले.

हॉटेलमधील काही कामगार बाहेरील असल्याने ते हॉटेल मध्येच झोपतात. हॉटेलमध्ये झोपणाऱ्या स्वयंपाकी, वेटर या तिघांपैकी एकजण फरार आहे. त्यावर पोलिसांचा संशय आहे. त्यांचे लोकेशन घेत पोलिस त्याच्या मागावर आहेत.

दरम्यान, सोमवारी सकाळी घटनेची पोलिसांना माहिती मिळताच शिरपूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अन्साराम आगरकर, पोलिस निरीक्षक केलसिंग पावरा, पोलिस उपनिरीक्षक सचिन गायकवाड, शरद लेंडे दिनेश मोरे आदींसह पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले.

दुपारी श्र्वान पथक, ठसे तज्ज्ञ, फॉरेन्सिक लॅबचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल झाले. ठसे तज्ज्ञ सहायक पोलिस निरीक्षक योगेंद्र राजपूत, धनंजय मोरे, प्रशांत माळे, फॉरेन्सिक लॅबचे पी. व्ही. मोरे, विजय अहिरे आदींनी घटनेची माहिती घेतली.

मृत नरेश साहू, गणेश कोळी यांच्यात काही कारणास्तव भांडण सुरू होते. त्यात संशयित गणेश कोळी (रा. पाळधी ता. धरणगाव) याने नरेश साहू यांचा खून केल्याचे हॉटेलमधील एकाने हॉटेल मालक सागर निवाने यांना सांगितले. त्यानुसार सागर निवाने यांनी दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार संशयित गणेश कोळी याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पूर्व नियोजित कट?

पुष्पा हॉटेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेरातील फुटेज पोलिसांनी तपासून पाहिले. मात्र दोन दिवस आधीच सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करून ठेवले असल्याने व्हीडिओ चित्रीकरण पोलिसांना मिळू शकले नाही. त्यामुळे खुनाच्या घटनेचा प्रकार पूर्व नियोजित असावा असा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे.