Dhule Crime News : दारूच्या उधारीतून युवकाचा खून

Dhule Crime News : दारूच्या उधारीच्या वादातून शहरातील वाल्मीकनगर भागात युवकाला मारहाणकरुन त्याचा खून झाल्याची घटना रविवारी (ता.२३)दुपारी घडली. शहर पोलिस ठाण्यात चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Murder of youth due to dispute over borrowing of liquor Dhule Crime News)

राजू सुदाम कोळी (वय ३२, रा.वाल्मीकनगर) असे मृताचे नाव आहे. तो सेंट्रींग कामगार होता. त्याचा भाऊ राकेश कोळी याने शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार, मृत राजूला दारू पिण्याचे व्यसन होते.

व्यसन भागवण्यासाठी तो किस्मतनगर येथे जाऊन दारू पीत होता. दारूच्या उधारीचे पैसे थकल्याने काही जणांशी त्याचा वाद झाला होता. संशयितांनी त्याला मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकीही दिली होती. रविवारी दुपारी तो दारू पिण्यासाठी किस्मतनगरमध्ये गेला. त्यावेळी संशयितांनी त्याला पकडून बेदम मारहाण केली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

ही बाब कळताच राजूचे भाऊ राकेश, गणेश व नीलेश भांडण सोडवण्यासाठी गेले. संशयितांनी त्यांनाही मध्ये पडल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. भांडण सोडवल्यानंतर त्यांनी राजूला घरी नेले. त्यावेळी त्याच्या कानातून रक्तस्राव सुरु होता. घरी पोहचल्यावर राजू झोपून गेला. सायंकाळी सहाला त्याला झोपेतून उठवण्यासाठी गेले असता तो हालचाल करीत नव्हता.

त्यामुळे त्याला येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीत मृत झाल्याचे घोषित करण्यात आले. संशयित योगेश कोळी, बंटी कोळी, दीपक कोळी व छोटू कोळी यांच्याविरोधात शहर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.