Nandurbar Bazar Samiti Result : चंद्रकांत रघुवंशी गटाचे वर्चस्व; कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

Nandurbar News : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या गटाचे १८ पैकी १८ जागांवर उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीवरील त्यांची पकड कायम राहीली आहे.

तर विरोधी गटाला एकही जागा मिळाली नाही. अत्यंत चुरशीचा लढतीत जाणकार अनेक अंदाज वर्तवित होते. मात्र सर्वच अंदाज फोल ठरले. (Nandurbar Bazaar Samiti Result Candidates of Chandrakant Raghuvanshi group have won 18 out of 18 seats news)

विजयी उमेदवार कंसात मिळालेली मते

ग्रामपंचायत मतदार संघ : विजय पाटील (६१६), दिनेश पाटील (६१५), आर्थिक दुर्बल घटक : संजय पटेल (६३४) , अनुसूचित जाती-जमाती : विक्रमसिंग वळवी (६४९), सहकारी संस्था मतदार संघ : सुनील पाटील(४२३), कुशलचंद्र बिर्ला (४०८), दीपक मराठे ( ४०७), ठाणसिंग राजपूत ( ४०३), किशोर पाटील (४०१), अनिल गिरासे (३९४), गोपीचंद पवार (३९१). इतर मागास प्रवर्ग : मधुकर पाटील (४५०), अनुसूचित जमाती (सहकारी संस्था) : लकडू चौरे (४३९), महिला राखीव (सहकारी संस्था) : संध्या पाटील (४४५), वर्षा पाटील (४३४), व्यापारी व आडत्या : गिरीश जैन ( २६८), प्रकाश माळी (२०३), हमाल मापाडी : अशोक आरडे (१०९).

निकालानंतर कार्यकर्त्यांच्या जल्लोष

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे संपर्कप्रमुख तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी पुरस्कृत शेतकरी विकास पॅनलने दणदणीत विजयाची मोहोर उमटवली. आमदार कार्यालय परिसरात पदाधिकारी, कार्यकर्ते व उमेदवारांच्या असंख्य समर्थकांनी ढोल ताशांच्या गजर व फटाक्यांच्या आतषबाजीत गुलालाची मुक्तहस्ते उधळण करीत जल्लोष साजरा केला.

दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास अंतिम मतमोजणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी पुरस्कृत शेतकरी विकास पॅनलचे विजयी झालेले सर्वच उमेदवार मतमोजणी कक्षातून बाहेर पडल्यानंतर ढोल ताशे व फटाक्यांच्या गजरात आमदार कार्यालयावर पोचले. यावेळी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तथा माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख ॲड. राम रघुवंशी यांनी विजयी उमेदवारांचा सत्कार केला.

रघुवंशी यांनीही धरला ठेका

बाजार समिती निवडणुकीमध्ये शिवसेना पुरस्कृत शेतकरी विकास पॅनलचे १८ पैकी १८ उमेदवार विजयी झाल्यानंतर आमदार कार्यालयाबाहेर माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी कार्यकर्त्यांसह डीजेच्या तालावर चांगले थिरकताना पाहायला मिळाले. आमदार कार्यालयाच्या बाहेर जल्लोष सुरू झाल्यानंतर माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी थेट समर्थकांमध्ये गेले. हातात भगवा झेंडा घेत डीजेच्या तालावर ठेका धरला.

"मतदारांनी विश्वास ठेवून सर्व जागांवर उमेदवार विजयी केले आहेत. त्यामुळे आता जास्त जबाबदारी वाढलेली आहे. शेतकरी, कष्टकऱ्यांची सेवा करण्याची पुनश्च संधी मिळालेली आहे." -चंद्रकांत रघुवंशी, माजी आमदार

"काही अंशी नियोजन चुकले, त्यामुळे आमच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. मतदारांचा कौल मान्य आहे. मात्र ही निवडणूक आगामी काळासाठीची लिटमस टेस्ट ठरली."-डॉ. विजयकुमार गावित, पालकमंत्री, नंदुरबार