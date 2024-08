CM Annapurna Yojana : जिल्ह्यात 4 लाखांहून अधिक कुटुंबांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना! वर्षाला मिळणार 3 मोफत गॅस सिलिंडर

नंदुरबार : महाराष्ट्र शासनाने ३० जुलैला मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राज्यात अमलात आणली आहे. या योजनेत राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक कुटुंबांना वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार आहेत. (CM Annapurna Yojana to more than 4 lakh families in district)