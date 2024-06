Concern increased due to lack of rain in Borad area esakal

उत्तर महाराष्ट्र Nandurbar Monsoon News : बोरद परिसरात पावसाअभावी चिंता वाढली! गेल्या 6 दिवसांपासून पावसाने मारली दडी Nandurbar News : गेल्या सहा दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसाने बोरद परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, मात्र सहा दिवस उलटूनही नंतर पाऊस न झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाल्याचे दिसून येत आहे.