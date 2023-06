By

Nandurbar News : नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. बी. जी. शेखर पाटील २३ जूनला नंदुरबार जिल्हा भेटीसाठी येत आहेत. ते नंदुरबार जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे आढावा याच्यासह नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध समाजोपयोगी कार्यक्रमांचा आढावा घेणार आहेत. (Nandurbar district will be declared drug free on 23 june news)

त्या वेळी नंदुरबार जिल्हा अंमली पदार्थमुक्त घोषित होणार आहे.नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलाने मागील वर्षी अमली पदार्थविरोधी कायद्यान्वये केलेल्या कारवाया पाहून डॉ. बी. जी. शेखर पाटील यांनी अंमली पदार्थमुक्त

जिल्हा होऊ शकेल, अशी सूचना मांडली होती. त्याअनुषंगाने अमली पदार्थविरोधी कारवाया करण्याबाबत नंदुरबार जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या.

त्याप्रमाणे पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमली पदार्थमुक्त जिल्हा या मोहिमेचा प्रारंभ १ मार्च २०२३ ला झाला. त्याअनुषंगाने नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचा तसेच केलेल्या कारवायांचा आढावा या वेळी घेण्यात येणार आहे. याच दिवशी नंदुरबार जिल्हा अंमली पदार्थमुक्त जिल्हा घोषित करण्यात येणार आहे.

शाळा-महाविद्यालयांत जनजागृती

शाळा-महाविद्यालयांमध्येदेखील अमली पदार्थविरोधी शपथ घेण्याचे कार्यक्रम राबविण्यात आले. जिल्हा घटकातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून अमली पदार्थ विरोधी ठराव घेण्यात येणार आहे. याकरिता पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील गावपातळीवर पोलिसपाटील, गावातील नागरिक तसेच शाळा-महाविद्यालयात आतापर्यंत २०६ बैठका घेण्यात आल्या.

उपक्रमाबाबत जनजागृती व्हावी याकरिता पोस्टर्स व बॅनर्स यांच्या मदतीने जनजागृती करण्यात येत आहे. अमली पदार्थ याबाबत गोपनीय माहिती पोलिस दलास व्हावी याकरिता ९०२२४५५४१४ हा हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे. २३ जूनला सकाळी नऊला पोलिस मुख्यालय, नंदुरबार येथील कवायत मैदानावर जिल्ह्यातील पाच हजार विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थविरोधी शपथ देण्याचा कार्यक्रम होईल.

एक कॅमेरा पोलिसांसाठी उपक्रमाचा प्रारंभ

संभाव्य गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व घडलेल्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपींना शोधून अटक करण्यासाठी एक कॅमेरा पोलिसांसाठी या नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. शेखर पाटील यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमाचे उद्‍घाटन शहादा शहरातील जुन्या पोलिस ठाण्याजवळ व्यापारी तसेच नागरिकांच्या उपस्थितीत होईल.

त्यानंतर शहादा शहरातील कुकडेल परिसरात आगामी सण-उत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मोहल्ला कमिटी सदस्यांची बैठक विशेष होईल.

हस्तगत मालमत्तेचे वितरण

२३ जून रोजी दुपारी नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात शांतता समितीच्या सदस्यांची बैठक होईल. त्यानंतर उघडकीस आणलेल्या दरोडा, जबरी

चोरी, घरफोडी, वाहन चोरी यांसारख्या जिल्ह्यात मालमत्तेच्या गुन्ह्यातील हस्तगत मुद्देमाल व नागरिकांचे गहाळ/हरविलेले मोबाईल असा एकूण सुमारे ५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल मूळ तक्रारदारांना विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या हस्ते परत करण्यात येणार आहे.