Nandurbar Crime : बिबट्याची कातडी विकणारी टोळी गजाआड; मुंबई, तळोदा वनविभागाची कारवाई

The forest department officials and staff along with the arrested suspects. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









तळोदा : अंधश्रद्धे पोटी बिबट्याची कातडी विक्री करणाऱ्या चौघांना मुंबई व तळोदा वनपरिक्षेत्राच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत रंगेहाथ अटक केली. लाखो रुपयात या कातडीची विक्री करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी समोर आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या बिबट्याच्या कातडीची नेमकी किंमत किती हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दरम्यान तळोदा तालुक्यातील कोठार परिसरात असलेल्या आंबेगव्हाण गावात अंधश्रद्धेला बळी पडलेले चार जण बिबट्याची कातडी विकण्याचा इराद्यात होते. (Gang selling leopard skin arrested by Mumbai Taloda Forest Department )