Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाला मिळणार पहिल्या हप्त्याची भेट : डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ रक्षाबंधनाच्या दिवशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांच्या हस्ते देण्याचे नियोजन असल्याने सर्व पात्र भगिनींनी या योजनेचे फॉर्म लवकरात लवकर भरावेत, जेणेकरून कोणतीही भगिनी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (Nandurbar ladki bahin yojana will get first installment gift on Rakshabandhan)