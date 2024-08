Nandurbar News : बोरद परिसरात पावसाची उघडीप! शेतीकामांना वेग; मजुरांच्या हाताला काम

The laboring class in the cotton fields. esakal

सकाळ वृत्तसेवा बोरद : गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेतीकामांना वेग आला आहे. प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतामध्ये काही ना काही काम करताना दिसून येत आहे. (Acceleration of agricultural works Work for laborers Loading content, please wait...