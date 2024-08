Nandurbar Shravan Somvar : अबब... दहा पायलीचा रोट! श्रावणी सोमवारनिमित्त प्रकाशात दर्शनासाठी गर्दी

Activists and devotees putting ten piles of roti on the coals for roasting at the Yogi Adbhangnath temple. esakal

सकाळ वृत्तसेवा प्रकाशा : श्रावणी सोमवारनिमित्त येथील केदारेश्वर महादेवासह विविध देवालयांवर भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. दरम्यान, योगी अडभंगनाथ मंदिरावर रोटच्या नवस फेडण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. (devotees Crowd at Prakasha on Shravani somvar)