Nandurbar News : मुलाच्या निधनाच्या धक्क्याने खचलेल्या पित्याने सोडले प्राण

Nandurbar News : घरातील कर्त्या मुलाचे आपल्या डोळ्यांसमोर निधन झाले. या विरहातून वृद्ध वडिलांनी प्राण सोडल्याची घटना कळंबू (ता. शहादा) येथे आज सकाळी घडल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. येथील प्रगतिशील शेतकरी संजय आत्माराम बोरसे (वय ५८) यांचा आठ दिवसांपूर्वी विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. उतारवयात मुलाच्या खांद्यावर देवाघरी जायची वेळ असताना झालेल्या या घटनेने वृद्ध आई-वडील खचले होते. (Shocked by death of his son and father dies)