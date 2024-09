Nandurbar News : बुजवलेल्या खड्ड्यातून माती आली बाहेर; तळोदा नगरपरिषदेच्या कामाचे पितळ उघड

The soil that came out of the pits the very next day. esakal

Nandurbar News : तळोदा नगरपालिकेने गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी (ता. ६) शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले. मात्र, खड्डे व्यवस्थित न बुजविल्याने शनिवारी (ता. ७) दुसऱ्याच दिवशी खड्डयांमधील माती बाहेर आलेली दिसून आली. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या कामाचे पितळ उघडे पडले असून, नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. यानिमित्ताने पालिकेचा थातुरमातुर कारभार सर्वांसमोर आला आहे. व्यवस्थित नियोजन करून खड्डे बुजविले असते तर ही परिस्थिती ओढवली नसती, असे नागरीकांचे म्हणणे आहे. (Soil came out of buried pit exposing affairs of Taloda Municipal Council )