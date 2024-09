Nandurbar News : वाहतुकीचे नियम न पाळल्यास खबरदार..! नंदुरबार शहर वाहतूक शाखेच्या मोहिमेत 1 लाख 31 हजारांचा दंड वसूल

नंदुरबार : वाढते अपघात, वाहन चोरी, वाहतूक कोंडी, ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्ह अशा विविध बाबींवर अंकुश लावण्यासाठी पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त. एस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर वाहतूक शाखेतर्फे २ सप्टेंबरपासून शहरातील विविध ठिकाणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. सदरची कारवाई ही जिल्ह्यात सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी श्रवण दत्त. एस यांनी सांगितले. (1 lakh 31 thousand in campaign of city traffic branch)