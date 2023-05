Nashik Accident : वेगवेगळ्या अपघातांत 1 ठार, 6 जखमी; पाडळी देशमुख व मुंढेगाव शिवारातील दुर्घटना

Nashik Accident : मुंबई आग्रा महामार्गावरील पाडळी देशमुख व मुंढेगाव शिवारांत झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत एक जण ठार, तर अन्य सहा जण जखमी झाले आहेत. ( 1 killed 6 injured in different accidents Accidents in Padali Deshmukh and Mundhegaon Shivara Nashik Accident news)

रविवारी (ता. २८) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास घोटी येथे जात असलेल्या ट्रॅक्टरला पाडळी देशमुख फाट्यावर आयशर ट्रकने पाठीमागून धडक दिली. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोरीखाली जाऊन पडल्याने शरद रामभाऊ रहाडे (वय ४०) हे ठार झाले.

तर, निवृती लक्ष्मण रहाडे (वय ६०) हे गंभीर झाले आहेत. दुसरा आपघात सकाळी सहाच्या सुमारास मुंढेगावजवळ झाला. त्यात दुचाकी (एमएच १५, जीएस १७९२)वरुन चार जण मुंढेगावहून घोटीकडे निघाले होते.

मुंढेगाव फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाने दुचाकीला पाठीमागुन धडक दिली. त्यामुळे दुचाकीवरील भाऊराव नवसू भगत (वय २४), आकाश पांडुरंग भगत (वय २१), सुदाम सनू भगत (वय २१), कौतिक भागा भगत (वय २२, सर्व रा. तळेगाव, ता. इगतपुरी) हे जखमी झाले आहेत.

त्यापैकी दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दोन्ही आपघातांतील जखमींना गोंदे फाटा येथील जगद्‌गुरू नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानच्या मोफत रुग्णवाहिका सेवेने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.