Nashik Crime News : गावठी दारू अड्ड्यावर छापा; 1 लाखाचा मुद्देमाल उद्ध्वस्त

अंबासन (जि. नाशिक) : फोपीर (ता.बागलाण) येथील गावानजीक असलेल्या नाल्यात अवैध हातभट्टीवर जायखेडा पोलिसांकडून पहाटेच्या सुमारास छापा टाकत कारवाई केली. या कारवाईत तब्बल १ लाख नऊ हजारांचा मुद्देमाल ताब्यात घेऊन जागेवरच उद्ध्वस्त केला. (1 lakh of goods recovered Raids on gavathi liquor store by police nashik news)

पोलिसांच्या या धडक कारवाईमुळे परिसरातील अनधिकृत हातभट्या चालकांचे धाबे दणाणले आहे. यापुढे देखील अशी कारवाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती जायखेडा पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांनी दिली.

फोपीर रस्त्यापासून काही अंतरावर असलेल्या नाल्यांमध्ये संशयित अशोक दशरथ सोनवणे हा अवैधरीत्या गावठी हातभट्टीची दारू तयार करण्यासाठीचे कच्चा रसायनाचा साठा तसेच साधन सामग्रीसह गावठी हातभट्टीची दारू गाळत असल्याची माहिती जायखेडा पोलिस ठाण्यास गुप्त बातमीदाराने दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी याठिकाणी छापा टाकत १ लाख नऊ हजारांचा ऐवज गावठी दारूसाठी आणलेला कच्चा माल जप्त करून जागीच नष्ट केला. या कार्यवाहीत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधीसह उपनिरीक्षक तुषार भदाणे, हवालदार सुनील पाटील, रवींद्र भामरे, राजेंद्र सोनवणे, किशोर सूर्यवंशी, शिवाजी गुंजाळ, पंकज गुंजाळ सहभागी होते.

