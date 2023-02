नाशिक रोड : नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात दोन केेद्यांच्या हल्ल्यात एक कैदी गंभीर जखमी झाला आहे. कारागृहात वैद्यकीय उपचार साठी जात असलेल्या एका कैद्यावर दोन पैठणी पाठीमागून हल्ला केला व एका कायद्याला गंभीर जखमी केल्यामुळे कारागृहाची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. (1 prisoner seriously injured in an attack by 2 prisoners in nashik central jail Crime News)

नाशिक रोड येथील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन कारागृहात मारहाणीची घटना काही नवीन नाही. अनेक वेळा कायद्यांमध्ये हाणामारी झालेली आहे. कारागृहातील एका गंभीर गुन्ह्यात असणारा अमीन शमीन खान उर्फ मुर्गी राजा हा कैदी गेल्या काही दिवसापासून कारागृहात आजारी आहे.

त्यामुळे तो वैद्यकीय उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जाण्यासाठी निघाला होता. खान उर्फ मुर्गी राजा हा कारागृहातील कॅन्टीनच्या मुंची समोर आला. त्याच्या पाठीमागून अचानक पणे हुसेन फिरोज शेख व तेजस अनिल गांगुर्डे हे दोन कैदी आले.

त्यांनी खान याच्या डोक्यात व डोळ्यावर फरशी फेकून मारली. या हल्ल्यामुळे खान उर्फ मुर्गी राजा हा गंभीर जखमी होऊन खाली पडला त्यानंतर त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

याबाबत नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात अमीन शमीम खान याने तक्रार दाखल केली असून शेख व गांगुर्डे या दोन कैद्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या घटनेमुळे कारागृहातील कैद्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा समोर आलेला असून कारागृहाची कर्मचारी व अधिकारी कारागृहात काय करतात असा प्रश्न विचारला जात आहे.