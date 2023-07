Nashik Crime: अवैध वृक्षतोड प्रकरणी 10 लाख रुपयांचा दंड

By

Nashik Crime : सिडको परिसरात उद्यान विभागाकडून अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी गेल्या सहा महिन्यात दहा लाख रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला असून, १५ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. (Rs 10 lakh fine in case of illegal felling of trees Nashik Crime)

सिडको विभागीय उद्यान विभागाचे उद्यान निरीक्षक प्रशांत रोहिदास परब यांच्याकडून अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्यांवर पंधरा लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यापुढेही अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले आहे.

वृक्षांच्या वयानुसार हे दंड आकारण्यात येत असून कमीत- कमी २५ हजार, तर जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत दंड व दंड न भरल्यास पोलिस कार्यवाहीस सामोरे जावे लागत असते. आपल्या परिसरात कुठेही अनधिकृत वृक्षतोड होत असल्यास तत्काळ उद्यान विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले असून तक्रारदारांची नावेदेखील गुपित ठेवली जाणार आहे.

एकीकडे वृक्षतोड होत असताना रीतसर परवानगी घेऊन वृक्षतोड होत असलेले १५ वृक्ष रीप्लान्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये वड, पिंपळ अशा वृक्षाना नवीन जिवन मिळाले आहेत. तर यामुळे वृक्षप्रेमींमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

"सिडको परिसरात अनधिकृत वृक्षतोड होत असल्यास त्वरित उद्यान विभागाशी संपर्क साधावा. तक्रारदारांचे नाव गुपित ठेवण्यात येणार असून मनपा प्रशासन यावर कठोर कार्यवाही करणार आहे." - प्रशांत परब, उद्यान निरीक्षक