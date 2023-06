Nashik Crime: अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी आरोपीला 10 वर्षांचा सश्रम कारावास

Nashik Crime : नाशिक - पुणे रोडवरील पंचशिलनगरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच मैत्रिणीच्या भावाने जबरदस्तीने अत्याचार केल्याची घटना २०१९ मध्ये घडली होती.

याप्रकरणी विशेष पोक्सो न्यायालयाने २७ वर्षीय आरोपीला १० वर्षे सश्रम कारावास व एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. (10 years rigorous imprisonment for accused in case of rape of minor girl Nashik Crime)

अक्षय किसन चौधरी (२७, रा. पंचशिलनगर, शिवाजीनगर, नाशिक पुणे रोड) असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, २ सप्टेंबर २०१९ रोजी रात्री ९ वाजता सदरची घटना घडली होती.

पीडित अल्पवयीन तिच्या मैत्रिणीच्या घरून तिच्या घरी जाण्यासाठी निघाली असता, मैत्रिणीचा भाऊ व आरोपी अक्षय याने पीडितेला तिच्या घरी सोडविण्यासाठी येतो म्हणून निघाला.

परंतु त्याने त्याच्या राहत्या घराच्या शेजारी असलेल्या खोलीत नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला. तसेच सदरील प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकीही दिली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात पोक्सोसह अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरील गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन चौधरी यांनी करीत आरोपीविरोधात सबळ पुरावे गोळा करून जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. याप्रकरणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तथा विशेष पोक्सो न्यायालयाचे न्या. एस.एस. खरात यांच्यासमोर खटल्याचे काम चालले.

सरकारी पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता श्रीमती अपर्णा पाटील यांनी कामकाज पाहताना साक्षीदार, पंचांच्या साक्षी व परिस्थितीजन्य पुरावे सादर केले. त्या अनुषंगाने न्या. खरात यांनी आरोपी अक्षय चौधरी यास दोषी ठरविले आणि त्यास १० वर्षे सश्रम कारावास व एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली.

पैरवी अधिकारी म्हणून हवालदार एस.एन.जगताप, आय.एन.खान, पी.व्ही. पाटील यांनी पाठपुरावा केला.