Nashik News : बांधकाम विभागापेक्षा ग्रामपंचायत बरी! देयकांसाठी हवेत 1076 कोटी, दिलेत फक्त 'इतके' कोटी

Nashik News : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नाशिक जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी १०७६ कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात शिंदे सरकारने केवळ ६६/६७ कोटी रुपये निधी देऊन जिल्ह्यातील ठेकेदारांची चेष्टा केली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांसाठी निधी देणेच बंद केले असून, हा अन्याय आहे. त्यात ठेकेदार भरडला जात असल्यामुळे बांधकाम विभागापेक्षा ग्रामपंचायत बरी, असे म्हणण्याची वेळ या ठेकेदारांवर आली आहे. (1076 crore is needed to pay for work but actually Shinde govt provided funds of only 66 crores nashik news)

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नाशिक अंतर्गत ५०५४-०३ व ०४ या लेखाशीर्ष अंतर्गत विविध कामांचे अंदाजे १०७६ कोटींची देयके साधारणतः वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. ही देयके देण्यासाठी या लेखाशीर्ष अंतर्गत जून २०२३ मध्ये साधारणतः ६६/६७ कोटी रुपये निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे.

आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ठेकेदारांची ६० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असताना केवळ सहा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या अल्प निधीतून कोणाची देयके द्यायची व कोणाची प्रलंबित ठेवायची, असा प्रश्न बांधकाम विभागासमोरही आहे.

राज्य सरकारकडून झालेल्या विकासकामांची बिले निधीअभावी वेळेवर मिळत नसल्याचे जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारत बांधकाम आदी विकासकामे करणारे शासकीय मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दिवाळीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ३००० कोटींच्या प्रलंबित बिलासाठी मागणी केली असताना शासनाने एकूण बिलासाठी केवळ ३९९ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.

खासदार, आमदार यांना खुश करण्यासाठी वेगवेगळ्या निधीतून विकासकामे मंजूर केली जातात. मात्र मंजूर विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निधी उपलब्ध होत नसल्याने कामे करायची कशी, असा प्रश्न ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील १४ ते १५ हजार कोटींच्या प्रलंबित बिलासाठी मागणी केली असताना शासनाकडून एकूण बिलासाठी केवळ १२११ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. शासकीय मक्तेदार, सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्थाचालक यांच्यात यामुळे नैराश्य आले असून, प्रलंबित बिलापोटी प्राप्त झालेल्या निधीतून बिले कशी देणार, कोणाला देणार असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मार्चपर्यंत तरी निधी येईल आणि बिले मिळतील, या अपेक्षेने काम पूर्ण करणाऱ्या मक्तेदारांचा भ्रमनिरास झाला असून, बँका, पतसंस्था यांचे व्याज आणि कर्ज भरून मक्तेदार आर्थिक संकटात सापडत आहे. वेळेवर पैसा दिला जात नसल्याने मक्तेदारांची पत राहात नसल्याने कर्जबाजारी होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

"जिल्ह्यात वेळोवेळी रस्ते दुरुस्ती, बळकटीकरण, नवीन पुलांचे बांधकाम, आदिवासी क्षेत्रातील विविध कामे, शासकीय इमारती, खड्डे भरणे आदी कामे ठेकेदारांकडून केली जातात. ठिकठिकाणी खड्ड्यांच्या डागडुजीची कामे दोन वर्षांत बरीच पूर्ण झाली.

त्याची बिले सादर झाली. तसेच विविध कामेही ठेकेदारांनी पूर्ण केली. अद्याप त्यांची बिले मिळाली नसल्याने ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडला आहे." - रमेश शिरसाठ, ठेकेदार, कळवण

"सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वेगवेगळी कामे केली जातात. दिवाळी आणि मार्चअखेर ठेकेदारांची बिले अदा केली जातात. जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदारांची दिवाळी अंधारात गेली. लाखो, कोटी रुपये गुंतवून करून कामे पूर्ण करूनही या ठेकेदारांना बांधकाम खात्याकडून वेळेत बिल अदा केले जात नाही." - भूषण पगार, ठेकेदार, कळवण

"कर्जासह विविध मार्गाने निधीची उपलब्धता करून ठेकेदार कामे मार्गी लावतो. शासनाकडून आज ना उद्या बिल मिळेल, या आशेवर काम केले जाते. शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामांसाठी निधी देणेच बंद केले आहे. हा अन्याय आहे. त्यात ठेकेदार भरडला जात आहे." - नीलिमा पाटील, ठेकेदार, मालेगाव

"बांधकाम विभागांतर्गत विविध विकासकामे करण्यासाठी अनेक ठेकेदारांनी विविध बँकाचे कर्ज घेतले आहे. अनेकांचे बँकेच्या कर्जाची हफ्ते थकले आहेत, त्याचे व्याज वाढत आहे. कामगारांचे पगार देणे कठीण झाले आहे. यंत्रणेची इंधन बिले, पुरवठादारांचे देणे असे अनेकांचे देणे थकले आहे. यामुळे कंत्राटदारांसह हे सर्व घटक अडचणीत सापडले आहेत." - महेंद्र पाटील, ठेकेदार, देवळा