Nashik News : निफाडच्या ड्रायपोर्टसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने १०८ कोटी रुपये प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले आहेत. ही रक्कम लवकर बँकेला दिली जाईल, सरकारचे जागेवर नाव लागेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली. (108 crore collected by JNPA for Dryport Information by Jalaj Sharma Nashik News)

नाशिकच्या कृषी विकासाला चालना देत कृषी मालाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी चालना देणाऱ्या ड्रायपोर्टच्या जागेसाठीचा विषय लवकर मार्गी लागणार आहे. श्री. शर्मा यांनी ड्रायपोर्टच्या कामाला गती आल्याचे स्पष्ट केले.

निफाड सहकारी साखर कारखान्याची १०८ एकर आणि खासगी साडेआठ एकर अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी केली जाणार आहे.

त्यासाठी या निधीचा विनियोग केला जाईल. शेतकरी, उद्योजक, फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या यांच्यादृष्टीने ड्रायपोर्टला महत्त्व प्राप्त झाले होते. उत्तर महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल.

नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग अवघ्या एक किलोमीटरवर, ओझर विमानतळ कार्गो हब १० किलोमीटरवर आणि कारखान्याच्या जागेच्या लगत मुंबई-भुसावळ रेल्वेमार्ग आहे. अशा सुविधांमुळे या ड्रायपोर्टचे महत्त्व अधिक वाढेल.

या सर्व जमेच्या बाजूमुळे जागेची निवड झाली. याखेरीज ड्रायपोर्टमुळे रोजगाराच्या सुविधा वाढणार आहेत. रस्त्याची कामे मार्गी लागतील. प्रकल्पात कस्टम पॅकेजिंग, हॅण्डलिंग अशा सुविधा उपलब्ध असतील. ज्यामुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथील वेळेचा अपव्यय टळेल.

केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणानुसार प्रकल्पाचे भवितव्य चिंतातूर बनले होते. पण, प्राधिकरणाने नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर ‘मल्टिमॉडेल हब’ उभारण्याची तयारी केली.

प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ५०० कोटी गुंतवणुकीचा ‘मल्टिमॉडेल हब’ प्रकल्प राबविण्याची तयारी दर्शवली.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. प्राधिकरणाने जुलैमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन खरेदीचे पत्र पाठविले होते.

‘सकाळ’ने केला पाठपुरावा

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्ह्यातील कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निर्यातीच्या दृष्टीने ड्रायपोर्ट या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यानंतर हे ड्रायपोर्ट मार्गी लागावे म्हणून ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केला होता.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेशबाबा पाटील, डॉ. प्रशांत पाटील यांच्यासह इतरांचा ड्रायपोर्टसाठी पुढाकार राहिला. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी प्रयत्न केले आहेत.

रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठीही भूसंपादन

ड्रायपोर्ट तथा मल्टिमॉडेल हबसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची १०८ एकर जागा खरेदी करायची असून, या प्रकल्पापासून रेल्वेशी जोडण्यासाठी ८.५ एकर खासगी जमीन खरेदी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही जमीन खरेदी करून कोणताही बोजा नसलेली कागदपत्रे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणला द्यावीत, असे पत्रात नमूद केले आहे.

भूसंपादनाची रक्कम जमा झाल्यावर, नियोजित क्षेत्र ‘जेएनपीए’कडे हस्तांतरित करणे आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खासगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.