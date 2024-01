Ayodhya Ram Mandir: साधू, महंतांसह 1200 रामभक्त जाणार अयोध्येला! खासगी ट्रॅव्हल्स चालकांचे बुकिंग सुरु

नाशिक : प्रभू श्री रामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिकच्या पुण्यभूमीतून साधू, महंतांसह सुमारे बाराशे रामभक्त अयोध्येला जाणार आहेत.

अयोध्येतील २२ तारखेच्या मुख्य सोहळ्यासाठी साधू-महंत या विशेष अतिथींनाच निमंत्रण असल्यामुळे त्यानंतरचे नियोजन खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी केले आहे.