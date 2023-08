Nashik Crime: शोरूम फोडून 13 हजारांवर डल्ला; चोरी CCTV कॅमेऱ्यात कैद

By

Nashik Crime : चिंचखेड चौफुलीवरील तीन दुचाकी शोरूम स्वातंत्र्य दिनाच्या पहाटेच्या सुमारास चोरट्यांनी फोडले.

१३ हजार रुपयांची रोकड घेऊन चोरट्यांनी पलायन केले. महामार्गाच्या उपरस्त्यालगत टीव्हीएस, बजाज कंपनीच्या दुचाकी विक्रीचे दालन आहे. (13 thousand stolen by breaking into showroom Theft caught on CCTV camera Nashik Crime)

स्वातंत्र्य दिनाच्या पहाटे चोरट्यांनी शोरूमचे शटर तोडून आत प्रवेश केला. शोरूममधील कपाट तोडून त्यातील १२ हजार रुपयांची रोकड चोरट्यांनी घेऊन पोबारा केला. चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत.

तोंडाला रूमाल बांधलेले तीन चोरटे त्यात दिसतात. सकाळी कर्मचारी शोरूम उघडण्यासाठी आले असता, हा प्रकार लक्षात आला. तत्काळ पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. श्वान पथकांद्वारे चोरीचा सुगावा लावण्याचा प्रयत्न पोलिस करीत आहेत.

पोलिस निरीक्षक अशोक पवार तपास करीत आहेत. पिंपळगाव पोलिसांनी शहरात रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी मागणी भाजपचे युवा नेते बापूसाहेब पाटील यांनी केली आहे.