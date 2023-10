वणी : श्री सप्तशृंगी मातेची मोठी बहीण समजली जाणाऱ्या व नवसाला पावणारी अशी अख्यायिका असलेल्या येथील जगदंबामातेच्या शारदीय नवरात्रोत्सवास रविवार (ता. १५)पासून उत्साहात प्रारंभ होत आहे.

नवरात्रोत्सवात जगंदबा मंदिरात सुमारे दीड हजारावर महिला नऊ दिवस घटी बसणार आहेत. ट्रस्टतर्फे विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. त्यासाठी श्री सप्तशृंगीदेवी ट्रस्ट व प्रशासन सज्ज झाले आहे. (1500 women will sit in Jagdamba temple Ghati Preparations for Navratri festival in Vani complete nashik)

वणीची ग्रामदेवता असलेल्या जगदंबा मातेच्या शारदीय नवरात्रोत्सव १५ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान, तर कावडयात्रा २७ व २८ ऑक्टोबरला भक्तिमय व मंगलमय वातावरणात होणार आहे.

नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री जगदंबा मंदिराबरोबर संपूर्ण परिसरात आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. सभामंडपात आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. दरवर्षी जगदंबादेवी मंदिरासमोर सुमारे दीड हजार महिला नऊ दिवस घटी बसतात.

त्यासाठी सप्तशृंगीदेवी ट्रस्टने तयारी सुरू केली असून, घटी बसणाऱ्या महिलांसाठी वॉटरप्रूफ सभामंडप टाकला आहे. मंदिराशेजारी सुस्थितीत असलेल्या खोल्यांचाही निवासाची व्यवस्था करून देण्याचे नियोजन केले आहे.

मंदिर परिसराची ट्रस्ट व ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छता केली आहे. मंदिराशेजारील तलाव स्वच्छ केले आहेत. भाविकांना स्नानासाठी तलावाच्या बाजूलाच जलवाहिनीद्वारे मुबलक पाण्याची व्यवस्था केली आहे.

भाविक व घटी बसणाऱ्या भाविकांसाठी ॲक्वागार्डद्वारे मुबलक शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. सुरक्षितेच्या दृष्टीने मंदिर, सभामंडप, मंदिरामागील भागात ३६ कॅमेरे बसविले आहेत, अशी माहिती सप्तशृंगीदेवी ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात, उपाध्यक्ष प्रवीण देशमुख यांनी दिली.

नवरात्रोत्सवात मंदिर व गावांत २४ तास वीजपुरवठा सुरळीत असावा, यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना ट्रस्टने कळविले आहे. घटी बसणाऱ्या महिलांची वैद्यकीय तपासणी व आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी पांडाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

भाविकांना मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वस्त मनोज थोरात, अमोल देशमुख, लहानूबाई थोरात, पोपटराव थोरात यांनी दिली.

कायदा, सुव्यवस्था व भाविकांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने वणीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश बोडखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरेसा बंदोबस्तासाठी पोलिस कर्मचारी, गृहरक्षक दलाच्या जवानांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

गावातील सार्वजनिक उत्सव मंडळे, बसस्थानक आदी गर्दीच्या ठिकाणी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.

असे होतील कार्यक्रम

नवरात्रोत्सवात रोज सकाळी सातला पंचामृत महापूजा, सकाळी नऊला आरती, दुपारी बाराला नैवद्य आरती, सायंकाळी सहाला देवीची सवाद्य पालखी, सातला महाआरती होईल.

घटी बसलेल्या महिलांसाठी रोज सकाळी दहला फराळवाटप होईल. परंपरेनुसार प्रत्येक माळीचा मान प्रत्येक समाजाला देण्यात येतो. त्यानुसार रोज तो मान देऊन पूजा विधी होईल. पालखीचा मान देशमुख व थोरात कुटुंबीयांकडे असतो.

यंदा पालखीचा मान राजेंद्र देशमुख यांना आहे. रोज रात्री ८ ते ११ या वेळेत विविध धार्मिक कार्यक्रम व प्रसिद्ध भजनी मंडळाचा भक्तिसंध्या कार्यक्रम होईल. महानवमीला मंदिर सभामंडपात रात्री साडेआठपासून शतचंडी याग होईल.

रात्री बारानंतर कोहळ्याचा बळी देऊन पूर्णाहुती देण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वस्त रमेश देशमुख, सुरेश देशमुख, गणेश देशमुख, रवींद्र थोरात, राकेश थोरात, रोशन जहागीरदार यांनी दिली.

नवरात्रोत्सवात पाच लाखांवर भाविक येण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने भाविकांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी ट्रस्टचे विश्वस्त, ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, पोलिस व आरोग्य प्रशासन, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी प्रयत्नशील असल्याची माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात यांनी दिली.