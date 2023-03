By

नाशिक : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सारथी कार्यालयासाठी पन्नास कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली होती.

त्यापाठोपाठ आज शासनाने नाशिक येथील प्रस्तावित असलेल्या विभागीय सारथीच्या इमारत उभारण्यासाठी १५८.९९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता मिळाली. (159 crore for divisional building of Sarathi in Nashik nashink news)

उत्तर महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील आर्थिक मागास विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना एकाच छताखाली सारथीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण, अभ्यासिका, ग्रंथालय, वसतीगृह आदी सोयी -सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय सारथी कार्यालय प्रस्तावित आहे.

शासनाने अंदाजपत्रकास मंजुरी दिल्यामुळे येत्या काही दिवसातच सारथी कार्यालय उभारण्या साठीची निविदा प्रक्रिया होणार आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांनी ही माहिती दिली.

सारथीचे केंद्र फक्त पुणे येथेच असल्याने राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश घ्यावा लागत असल्याने सारथीचे विभागीय केंद्र नाशिक येथे व्हावे यासाठी गोडसे यांनी तात्कालिक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेटून नाशिक येथे सारथीचे विभागीय कार्यालय उभारण्यास साकडे घातले होते.

त्र्यंबक रस्त्यावरील पंचायत समिती कार्यालयाजवळील सव्हें १०५६, १०५७ एक मधील ०.६० हेक्टर म्हणजेच सहा हजार चौरस मीटर जागेवर सारथीचे केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी अजूनही ०.६० हेक्टर जागा सारथीला अधिकची मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

खानदेशातील विद्यार्थ्यांना फायदा

महिनाभरापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी अर्थसंकल्पात विभागीय सारथी कार्यालयाच्या बांधकामासाठी पन्नास कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यानंतर पुणे येथील सारथी मुख्यालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी एकशे साठ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.

दरम्यानच्या काळात खासदार गोडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सारथीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची मागणी केली होती. मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन आज शासनाने विभागीय सारथी कार्यालयाच्या बांधकामासाठी १५८.९९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे.

नाशिक येथील सारथीच्या विभागीय कार्यालयाचा फायदा नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या आर्थिक मागास असलेल्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना होणार आहे.