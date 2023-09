By

Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यात १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत झालेल्या कामांची देयके काढण्यासाठी दाखल झालेल्या फायली निघत नसल्याची ओरड आहे. तीन-तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून फाईली काढल्या जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

तसेच, जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेली कामांची देयके काढतानाही प्रशासनाकडून आडमुठे धोरण राबविले जात असल्याने ठेकेदार अडचणीत सापडले. (Fifteenth Finance Commission and Jal Jeevan Payers Crores of payments stopped contractors in trouble nashik)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

जिल्हा परिषदेत झालेल्या कामांच्या देयकांच्या फाईली अडविणे नवीन नाही. पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेकदा ठेकेदारांना झालेल्या कामांची देयके वेळेत अदा केली जात नसल्याचे प्रकार अनेकदा घडल्याचे दिसून आले आहे.

मात्र, आता प्रशासकीय राजवट असतानाही ठेकेदार वर्गाला असाच अनुभव येत आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्ह्यात ठेकेदारांनी कामे केली. मात्र, या झालेल्या कामांची देयके सादर होऊनही त्यांनी देयके मिळत नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

देयकांच्या फायली विभागाकडून प्रशासनाकडे दाखल झाल्या. मात्र, तीन-तीन महिन्यांपासून या फायली पडून असल्याचे बोलले जाते. या फायली काढण्यासाठी ठेकेदार फेऱ्या मारत आहेत. परंतु, त्यांना दाद दिली जात नसल्याचे चित्र आहे.

ही देयके अगदी १० ते २५ लाखांदरम्यानची आहेत. तरीही या देयकांची अडवणूक केली जाते. असाच प्रकार जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांबाबत सुरू आहे. जिल्ह्यात जलजीवनची कामे वेगाने सुरू आहेत.

झालेल्या कामांची त्रयस्थ संस्था असलेल्या ‘टाटा’कडून पाहणी अहवाल घेऊन ठेकेदारांकडून देयके सादर केली जात आहेत. देयकांसाठी आवश्यक असलेले फोटो, अहवालही लावण्यात येत आहे.

मात्र, प्रशासनाकडून ५० टक्के काम झालेले असताना केवळ २० ते ३० देयके दिली जात आहेत. अनेक कामे ६० टक्क्यांपेक्षाही अधिक झालेली आहेत. परंतु, पहिल्या टप्प्यातील अहवाल गृहित धरून प्रशासनाकडून त्यांना कमी देयके दिली जात आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वास्तविक, शासन आदेशात जलजीवनची देयके काढताना कोठेही त्रयस्थ संस्था अहवालानुसार देयके द्यावीत, असा उल्लेख केलेला नाही. मात्र, असे असताना प्रशासनाकडून अहवालाचा हवाला देत, देयकांनी अडवणूक केली जात असल्याचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसत आहे.

‘जलजीवन’ची अनेक कामे एक कोटींच्या पुढील आहेत. यात दोन कोटींच्या कामांची देयके सादर केली असता त्यांना ५० ते ६० लाख रुपये देयके दिली जात आहेत. अनेकदा फायलींवर डिस्कशन असा शेरा मारून फायली खाली पाठविल्या जात असल्याने ठेकेदार जर्जर झाले आहेत.

"पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या कामांची देयके प्रशासनाकडून वेळेत निघत नाहीत. देयकांच्या फायली प्रशासनाकडे दाखल होऊन तीन-तीन महिन्यांचा कालावधी झाला; परंतु ही देयके काढली जात नाहीत. जलजीवनच्या देयकांबाबत अडवणूक केली जात आहे. देयकांबाबत प्रशासनाने अडवणूक केल्यास आंदोलन केले जाईल."

- अनिल आव्हाड, मुख्य संघटक, महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशन, नाशिक