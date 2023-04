Nashik News : गंगापूर धरणात 16 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

By

Nashik News : गंगापूर धरण परिसरात फिरण्यासाठी गेलेल्या १६ वर्षीय मुलाचा धरणात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २२) दुपारी घडली. (16 year old boy dies after drowning in Gangapur dam nashik news)

तर दुसऱ्या युवकास वेळीच पाण्याबाहेर काढल्याने त्याचा जीव वाचला. त्याच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. दरम्यान, रमजान ईदच्याच दिवशी सदरची घटना घडल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.

शैबाज नियामत अली खान (वय १६, रा. विहीतगाव) असे धरणात बुडून मृत झालेल्या मुलाचे नाव आहे, तर मुशाहिद रजा खान (वय १८, रा. विहीतगाव) याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विहीतगाव परिसरातील दोन जण गंगापूर धरण परिसरात फिरण्यासाठी आले होते. धरणावर गेल्यानंतर त्यांना पाण्यात उतरण्याचा मोह झाला.

मात्र पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने शैबाज व मुशाहिद दोघेही पाण्यात बुडू लागले. सदरची बाब तेथे असलेल्या स्थानिकांच्या लक्षात आली. त्यांनी तातडीने धाव घेत दोघांनाही पाण्याबाहेर काढले.

मात्र शैबाजचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला, तर मुशाहिदला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच शैबाजच्या नातलगांसह मित्रपरिवाराने जिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली. या प्रकरणी नाशिक तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.