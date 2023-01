Nashik Crime News : कत्तलीचे 17 गोवंशसह लाखाचा मुद्देमाल जप्त

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरातील कॅम्प भागातील बेनीवाल कॉर्नर व बाजार समिती या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी कॅम्प पोलिसांनी गोरक्षक व हिंदु अग्नीवीर संघटनेच्या माहितीवरून सापळा रचून दोन वेगवेगळ्या घटनेत कत्तलीचे १७ गोवंश, बोलेरो पिकअप, मॅक्झिमासह पाऊणेपाच लाखाचा ऐवज जप्त केला. (17 cows seized from slaughter along with goods worth lakhs Nashik Crime News)

गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के यांनी दिलेल्या माहितीवरुन पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॅम्प पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश काळे व सहकारी बस्ते, पवार, बागडे, गावंडे, हेंबाडे आदींनी या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी सापळा रचत चारचाकी (एमएच १५ सीके ५९०८) तसेच बोलेरो पिकअप (एमएच १८ एम ९०५५) या वाहनातून सतरा गोवंश व वाहनांसह चार लाख ७६ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज जप्त केला.

या प्रकरणी पोलिस शिपाई सिकंदर कोळी व योगेश पवार यांच्या तक्रारीवरून वाहन चालक नाना थोरे (रा. येसगाव), फुलचंद पंडित राजकोर (रा.खायदे), मुस्तफा अफजल खान कुरेशी (रा. आयेशानगर) या तिघांसह अन्य एक अनोळखी अशा चौघांविरुद्ध प्रागुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

