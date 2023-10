By

NMC News : सातवा वेतन आयोगासह लेखा विभागाने दिलेल्या नकारात्मक अहवालामुळे दिवाळी सानुग्रह अनुदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असतानाच महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी सानुग्रह अनुदानाचा ठराव मंजूर केला.

त्यानुसार महापालिकेतील कायम अधिकारी व कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, मानधनावरील ५८०० कर्मचाऱ्यांना सतरा हजार रुपये, तर शासन अनुदानातून वेतन व मानधन घेणाऱ्या ६८५ कर्मचाऱ्यांना साडेआठ हजार रुपये दीपावली सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.

सानुग्रह अनुदान जाहीर करताना मागील वर्षाच्या तुलनेत दीड हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

दिवाळीनिमित्त दरवर्षी महापालिका प्रशासनाकडून सानुग्रह अनुदान जाहीर केले जाते. नाशिक महापालिका म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेने २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली होती.

सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्यासह सानुग्रह अनुदान व अन्य मागण्यांसाठी १८ ऑक्टोबरपासून संपाचे हत्यारदेखील उपसण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वीच महासभेत आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा ठराव केला.

महापालिका आस्थापनेवरील कायमस्वरूपी, प्राथमिक शिक्षक व रोजंदारी, मानधनावरील कर्मचारी, मानद वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी मुख्यसेविका, सेविका, मदतनीस, अंशकालीन शिक्षक, शिक्षण विभागातील कर्मचारी, एनयूएचएम, एनयूएलएम कर्मचारी, क्षयरोग नियंत्रण सोसायटीतील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

महापालिकेचे ५८०० कायम व मानधन व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १७ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले.

शासनाच्या अनुदानातून मानधन घेणाऱ्या क्षयरोग नियंत्रण, हिवताप व एड‌्स नियंत्रण सोसायटी, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, समग्र शिक्षा अभियान, एनयूएचएम, एनयूएलएम, आशा कर्मचारी, युनिसेफ व सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना तसेच शासन अनुदानातून नियमित वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना साडेआठ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.

तिजोरीवर दहा कोटींचा बोजा

दिवाळी सानुग्रह अनुदानासाठी चालु आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात बारा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ठरावानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानासाठी दहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या लेव्हल एस-१७ व त्यापेक्षा कमी वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सानुग्रह अनुदान दिले जाणार असल्याने आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधिक्षक अभियंता, शहर अभियंता, आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक आयुक्तांना सानुग्रह अनुदान मिळणार नाही.

"महापालिका कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांकडून अधिक चांगल्या कामाची अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविल्या जातील."- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका