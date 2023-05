Nashik Crime: घरगुती गॅस अवैधरीत्या वाहनांमध्ये 4 सिलिंडरसह 17 हजाराचा ऐवज जप्त

By

Nashik Crime : शहरात घरगुती वापराच्या सिलिंडरमधील गॅस वाहनांमध्ये भरून देण्याचा अवैध धंदा जोमात सुरु आहे. पोलिसांनी वेळोवेळी कारवाई करूनही चोरी छुप्यारितीने हा व्यवसाय सुरुच आहे. \

शहरातील सनाउल्लानगर भागात सिलिंडरमधील गॅस अवैधरीत्या वाहनात भरून देणाऱ्या संशयितास विशेष पोलिस पथकाने अटक केली. शनिवारी (ता.२०) रात्री ही कारवाई करण्यात आली.

कारवाईत चार गॅस सिलिंडर, गॅस भरण्याचे मशिन, वजनकाटा असा १४ हजार ७३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. (17 thousand seized in domestic gas illegally in vehicles with 4 cylinders Nashik Crime)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

इंधनाचे दर वाढल्याने वाहनांमध्ये इंधन म्हणून घरगुती सिलिंडरच्या गॅसचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. सनाउल्लानगरमध्ये उघड्या टपरीत हा बेकायदा व्यवसाय सुरु असल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस अधीक्षक तेगबिरसिंह संधू यांना मिळाली.

माहितीची खातरजमा होताच त्यांनी पथकाला सूचना करत छापा टाकला. यावेळी संशयित अताऊर रहेमान अब्दुल कलाम हा मुद्देमालासह मिळून आला. सदर टपरी सलीम याच्या मालकीची असल्याची माहिती रहेमान याने दिली. याप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.