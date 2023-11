By

इगतपुरी : भूजलाची घटती पातळी लक्षात घेऊन इगतपुरी तालुका कृषी विभागातर्फे तालुक्यात लोकसहभागातून वनराई बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. १९१ वनराई बंधारे पूर्ण झाल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी रामदास मडके यांनी दिली.

या बंधाऱ्यांमुळे जलसंधारण होऊन त्याचा फायदा रब्बीला होणार आहे. तालुक्यातील दुर्गम भागात जलसंधारण मोहिमांना वनराई बंधाऱ्यांची जोड देऊन लोकसहभागातून पाणीवापराबाबतही जनजागृती करण्यात येत आहे.

पावसाच्या अनियमितपणामुळे दरवर्षी पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. शेती, जनावरांसाठी पाणीप्रश्न गंभीर होतो, ही समस्या लक्षात घेऊन कृषी अधिकारी मडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. (191 forest dams in Igatpuri taluka through public participation Benefits to Rabi season crops Nashik News )

ओढे, नाल्यांमधील पाणी अडविण्यासाठी वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. पाणी जमिनीत जिरल्याने आसपासच्या भागातील विहिरीच्या पातळीत वाढ होते. माती, मुरूम, दगड गोटे, सिमेंटच्या रिकाम्या गोण्यांचा वापर करून हे बंधारे बांधले जातात.

पावसाचे पाणी अडवून पुनर्भरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले. जेथे कमी पाऊस आहे, अशा भागात नाल्यातून पाणी वाहते तेथे वनराई बंधारे साखळी पद्धतीने बांधण्याची आखणी करण्यात आली.

या उपक्रमांतर्गत ग्रामस्थांनी वनराई बंधाऱ्यांच्या कामात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. लोकसहभागातून तालुक्यात पाण्याचे महत्त्व विशद करण्यात येत आहे. पाण्याचा काटकसरीने उपयोग व बचत कशी करावी, याबाबत जनजागृती केली जात आहे.

कृषी विभागामार्फत तालुक्यात लोकसहभागातून ३०० बंधाऱ्यांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. आजपर्यंत लहान-मोठे असे १९१ बंधारे बांधण्यात आले आहेत.

कृषी पर्यवेक्षक किशोर भरते, कृषी सहायक देवेंद्र पाटील, विजय कापसे, शेतकरी विक्रम मुठाळ, नवनाथ वाजे, रवींद्र बऱ्हे यांनी श्रमदान करून साखळी पद्धतीने वनराई बंधाऱ्यांबाबत जनजागृती केली.

परदेशवाडी येथे श्रमदानातून बंधारा

परदेशवाडी येथे लोकसहभाग व कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या श्रमदानातून वनराई बंधारा साकार झाला. या बंधाऱ्यामुळे रब्बीतील अंदाजे १.५ ते २ एकर क्षेत्र पाण्याखाली येईल.

या पाण्यावर गहू, हरभरा पिके घेणार असल्याची माहिती शेतकरी रवींद्र मुठाळ यांनी दिली. तालुक्यात वनराई बंधारे तयार करून जास्तीत जास्त क्षेत्र रब्बी हंगामात लागवडीखाली आणावे, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी रामदास मडके यांनी केले.