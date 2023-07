Nashik Crime: नोकरीच्या अमिषाने फसवणूक प्रकरणी प्रशांत हिरे अन् कुटुंबियांविरुद्ध 2 गुन्हे दाखल

Nashik Crime : महात्मा गांधी विद्यामंदीर व आदिवासी सेवा समिती शिक्षण संस्थेत शिक्षक पदावर नोकरी देण्याचे अमीष दाखवून दोघांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरुन संस्थेचे सरचिटणीस प्रशांत हिरे व कुटुंबियांविरुद्ध कॅम्प पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले आहेत. (2 cases filed against Prashant Hire and his family in case of job fraud Nashik Crime)

याबाबत अमोल आजगे (वय ३२) व गोकुळ संसारे (वय ३३, दोघे रा. जळगाव गा.) या तरुणांनी कॅम्प पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

अमोलकडून साडेनऊ लाख रुपये, तर गोकुळकडून साडेतेरा लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचे व शिक्षकाची नोकरी न दिल्याचे तक्रारींमध्ये म्हटले आहे. कॅम्प पोलिसांनी प्रशांत हिरे, अपूर्व हिरे, अद्वय हिरे यांच्याविरुद्ध ठकबाजीचा गुन्हा दाखल केला आहे.