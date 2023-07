Nashik Crime News : अवघ्या 24 तासात दुचाकी चोरीचे 2 गुन्ह्यांची उकल; पंचवटी गून्हे शोध पथकाची कामगिरी

By

Nashik Crime News : अवघ्या चोवीस तासात दोन दुचाकी चोरीचे गुन्हे उकल करण्यास पंचवटी गून्हे शोध पथकास यश मिळाले असून एका संशयितास ताब्यात घेतले आहे.

या संशयिताकडून दोन दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत, अधिक पुढील तपास पोलिस करीत आहेत. (2 cases of bike theft solved in 24 hours by crime branch nashik crime news)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहरातील दुचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकिस आणणे बाबत आदेशित केले होते. त्याअनुषंगाने दुचाकी चोरांचा शोध घेत असतांना पंचवटी गुन्हे शोध पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक रोहित केदार, पोलिस अंमलदार विष्णू जाधव, संतोष पवार यांना गुप्त बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, दुचाकी चोरी करणारा एक संशयित गोदाघाट परीसरात येणार असल्याचे समजले.

त्यानुसार सापळा रचून गोदाघाट परिसरातून संशयित संजय शिवाजी महाळसकर वय ४१ वर्ष रा. मु. पो. वेस म्हसोबा वस्ती, ता. कोपरगाव जि. अहमदनगर यास दुचाकी क्रमांक एम एच १५ जी क्यु ३४१६ हिचेसह ताब्यात घेतले. अधिक चौकशी केली असता त्यानें भद्रकाली परिसरात देखील दुचाकी चोरी केल्याचे कबुली दिली, टिव्हीएस कंपनीची स्कुटी पेप क्रमांक एम एच १५ जी. एन. ७६१४ हि देखील हस्तगत करण्यात आली आहे.

यांनी बजावली कामगिरी

सदरची कामगिरी ही नाशिक शहर पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे , पोलीस उपायुक्त, (गुन्हे) प्रशांत बच्छाव, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१ चे पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, पंचवटी विभाग सहायक पोलिस आयुक्त नितीन जाधव, पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे, पोलिस निरीक्षक ( गुन्हे) जितेंद्र सपकाळे, पोलीस निरीक्षक ( प्रशासन) बगाडे यांचे मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक रोहित केदार, मिथुन परदेशी, पोलिस हवालदार सागर कुलकर्णी, अनिल गुंबाडे, पोलिस नाईक दिपक नाईक, कैलास शिंदे,महेश नांदुर्डीकर,निलेश भोईर, राकेश शिंदे, विष्णु जाधव, पोलिस अंमलदार संतोष पवार, गोरक्ष साबळे, श्रीकांत साळवे, नितीन पवार, कुणाल पचलोरे, वैभव परदेशी, श्रीकांत कर्पे, कैलास वाकचौरे यांनी पार पाडली आहे.'