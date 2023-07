Nashik Leopard Attack : देवळा तालुक्यात बिबट्यांचा मुक्तसंचार; तीन दिवसात 2 शेतकऱ्यांवर हल्ला

By

Nashik Leopard Attack : तालुक्यातील वाखारी व भऊर शिवारात बिबट्यांचा वावर वाढल्याने आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचे हल्ले होऊ लागल्याने सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे.

बिबट्यांची वाढती संख्या आणि मुक्तसंचार यामुळे शेतकामांवर याचा परिणाम होऊ लागला आहे. वनविभागाने याठिकाणी तत्काळ पिंजरे बसवून बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. (2 farmers attacked in three days by leopard nashik news)

वाखारी (ता. देवळा) येथील उंबरओहोळ शिवारात बुधवारी (ता.२८) रोजी बिबट्याने नानाजी पवार (वय ५२) व लक्ष्मण जाधव (वय ४०) यांच्यावर हल्ला केला. या दोन्ही शेतकऱ्यांनी बिबट्याचा प्रतिकार केला असला तरी ते यात जखमी झाले. लक्ष्मण जाधव यांच्या कपाळावर व गालावर खोल जखमा झाल्याने त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार केले जात आहेत.

तर नानाजी पवार यांना हातावर व पाठीवर जखमा झाल्या आहेत. या घटनास्थळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी कौतीक धुमसे, वनपाल पी.एस.पाटील, वनरक्षक विजय पगार, राजेंद्र भदाणे यांनी भेट देत नागरिकांना काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या. परिसरात पिंजरा लावण्यात आला आहे.

भऊर (ता.देवळा) येथील ब्राह्मण मळा परिसरातही भर दिवसा बिबट्याचा वापर दिसून आल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भऊर गावापासून अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ब्राह्मण मळा परिसरात माणिक पवार यांच्या घराजवळील शेतात (गट नंबर ३६/२) बिबट्या दिसून आल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ब्राह्मण मळा या संपूर्ण वस्ती येथील नागरिक शेतात घर बांधून राहतात. त्याच बरोबर गाय, बैल, बकऱ्या, म्हशी आदी पाळीव प्राण्यांचे गोठे देखील घरालगत असल्याने बिबट्याच्या हल्ल्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यात भरदिवसा अगदी मानवी वस्तीजवळ या बिबट्या वावर दिसून आल्याने परिसरातील नागरिकांनी भीती व्यक्त केली आहे.

याबाबत देवळा वनविभागाला लगेच माहिती दिली आहे. सद्या सर्वत्र शेतीचे काम सुरू असून संभाव्य धोका पाहता परिसरातील नागरिकांनी त्वरित पिंजरा लावण्याची विनंती वनविभागाला केली आहे.