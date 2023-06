Nashik Crime News: चाणक्यपुरीत 2 गटात राडा; चौघांविरुद्ध प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा

Nashik Crime News : म्हसरूळ- मखमलाबाद लिंक रोडवरील चाणक्यपुरी परिसरात दोन गटांत तुफान हाणामारी झाल्याची घटना घडली. जुन्या भांडणाची कुरापतीतून राडा होऊन एकमेकांच्या वाहनांची तोडफोड करून दहशत निर्माण केली. यात एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. (2 groups fight in Chanakyapuri case of assault against four Nashik Crime News)

सौरभ विठ्ठल कदम (रा. राजलक्ष्मी अपार्टमेंट, आदर्शनगर, पेठ रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, सोनू धात्रक, सागर येलमाने, रोहित पगारे, पप्पू रणमाळे या चौघांविरुद्ध प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

रविवारी (ता. २५) चाणक्यपुरी येथे दोन्ही गटांतील तब्बल दहा ते बारा जणांचे टोळके मागील भांडण मिटविण्यासाठी एकत्र आले. मात्र, प्रकरण मिटत नसल्याने दोन्ही गटांत वाद झाले. त्याचे पर्यावसन हाणामारीत झाले.

या वेळी संशयित टोळक्याने एकमेकांना जबर मारहाण केली. या वेळी दुचाकी व अन्य काही वाहनांची तोडफोड करीत, मारहाणीत लाकडी दांडे, टॉमी व तलवारीचा वापर झाला. सदरील राड्याचा प्रकार आजूबाजूच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

या घटनेत सूरज चारोस्कर, दत्तू शेलार हे गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेने परिसरात दहशतीचे वातावरण आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याप्रकरणी म्हसरुळ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक सुधीर पाटील हे तपास करीत आहेत.

टवाळखोरीचा त्रास

म्हसरुळ पोलिस हद्दीत गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या काही गंभीर गुन्ह्यांची अद्याप उकल होऊ शकलेली नाही. परिसरातील विविध चौकांत संशयितांचे टोळके टवाळखोरी करीत रस्त्यांवर रॅश ड्रायव्हिंग करून तरुणींना वेठीस धरीत असतात.

या भागात गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. दरम्यान, चाणक्यपुरीतील गुंडगिरीचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडून तपासले जात आहेत.