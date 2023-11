Nashik Crime News : शहरातून 2 लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त

By

Nashik Crime News : सुगंधीत पानमसाला व गुटख्यावर बंदी असतानाही शहरात त्याची सर्रास विक्री केली जाते. पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडूनही वारंवार कारवाई केली जाते. तरीही चोरीछुप्यारीतीने प्रतिबंधित गुटख्याची विक्री होते.

पंचवटीतील पेठनाका येथील दुकानातून एक लाख ४० हजारांचा, तर देवळाली राजवाड्यातील एका दुकानातून ६३ हजार, असा सुमारे दोन लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त करीत दोन व्यावसायिकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.( 2 lakh worth of Gutka seized by police from city nashik crime news )

पेठनाका येथील मुक्ताई ट्रेडर्स व त्यावरील शॉप येथे प्रतिबंधित असलेला गुटखा व पानमसाल्याचा साठा असल्याची खबर पंचवटी पोलिसांना मिळाली होती.

त्यानुसार, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मदतीने पंचवटी पोलिसांनी पेठनाका येथील रामकृपा निवास येथील मुक्ताई ट्रेडर्स व त्यावरील शॉपवर छापा टाकला असता, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू असा साठा अवैधरीत्या करण्यात येऊन विक्री केली जात असल्याचे निदर्शनास आले.

याप्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी अमित रासकर यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित धनंजय बाळासाहेब व्यवहारे (वय ३२, रा. रामकृपा निवास, पेठनाका, पंचवटी) याच्याविरोधात पंचवटी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गावित तपास करीत आहेत. याचप्रमाणे, देवळाली गावातील सिद्धार्थनगरमध्ये असलेल्या अथर्व जनरल स्टोअर्स याठिकाणी चोरीछुप्या प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाल्याची विक्री होत असल्याची माहिती नाशिक रोड पोलिसांना मिळाली होती.

त्यानुसार, पोलिसांनी अन्न सुरक्षा अधिकारी सायली पटवर्धन यांच्या मदतीने छापा टाकून कारवाई केली. या वेळी दुकानातून ६१ हजार ६३५ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखूंचा साठा विक्रीच्या उद्देशाने केल्याचे आढळून आले.

याप्रकरणी संशयित नीलेश राजेंद्र भालेराव (वय ३०, रा. अथर्व जनरल स्टोअर्स, सिद्धार्थनगर, राजवाडा, देवळाली गाव) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन अटक करण्यात आली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शेळके तपास करीत आहेत.