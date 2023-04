Unseasonal Rain Damage : बागलाण तालुक्यातील अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या फळबागांना राज्य शासनाने हेक्टरी दोन लाख रुपये तर इतर पिकांना हेक्टरी दीड लाखांची तात्काळ मदत द्यावी.

कांदा अनुदानातील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, शेतकर्‍यांना थकीत कर्जमाफी व वीजबिल माफी मिळावी तसेच नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना पन्नास हजार रुपये तातडीने अनुदान मिळावे, अशी आग्रही मागणी बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (2 lakhs per hectare for orchards one half lakhs for other crops immediately Former MLA Sanjay Chavan nashik news)

बागलाण तालुका दौर्‍यावर आलेल्या मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांची भेट घेऊन माजी आमदार श्री.चव्हाण यांनी निवेदन दिले आणि शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या. देशाच्या व राज्याच्या प्रगतीमध्ये बागलाण तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे.

मात्र तालुक्यात गेल्या तीन दिवसांपासून बेमोसमी पाऊस, वादळी वारा व गारपीटीने थैमान घातल्याने हजारो हेक्टरवरील कांदा, द्राक्ष, डाळींब, गहू, हरभरा यांसह भाजीपाला पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

याचबरोबर वादळी वाऱ्यात अनेक घरांवरील पत्रे उडून गेल्याने कुटुंबियांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. विद्युत पोल व रोहित्र जमीनदोस्त झाल्याने सर्वत्र वीजपुरवठा खंडीत झाला आहे. सातत्याच्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाल्याने तालुक्यातील फळबागांसाठी हेक्टरी दोन लाख रुपये तर इतर सर्व पिकांसाठी हेक्‍टरी दिड लाख रुपये मदत देऊन बळीराजाला दिलासा द्यावा.

कांदा उत्पादकांना जाहिर केलेल्या अनुदान योजनेतील जाचक अटींमुळे ९० टक्‍के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याने कांदा अनुदानासाठी ७/१२ उताऱ्यावर पीक पहाणीची अट तातडीने रद्द करावी, गुजरात व मुंबई (वाशी) येथील बाजार समित्यांमध्ये विकलेल्या कांद्यालाही अनुदान द्यावे.

तालुक्‍यात सातत्याने अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून कर्जबाजारीपणामुळे सातत्याने शेतकरी आत्महत्या होत असतात, ही अत्यंत गंभीर बाब असून शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी उपययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र शेतीमालाला मिळणारा भाव अत्यंत कमी असून उत्पादन खर्चही निघत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज काढून शेती करावी लागते. अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांची थकीत वीलबिले माफ करावीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे बागलाणच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने पुढे कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान होत आहे. मात्र तालुक्‍यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ४० टक्‍के शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ झाला असून ६० टक्के शेतकरी अजुनही या अनुदानापासून वंचित आहेत.

त्यामुळे अडचणीच्या काळातही नियमित कर्जफेड करणाऱ्या उर्वरीत शेतकऱ्यांना तत्काळ ५० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशा विविध मागण्या श्री.चव्हाण यांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष केशवराव मांडवडे, शहर कार्याध्यक्ष मनोज सोनवणे, तालुका कार्याध्यक्ष संजय पवार, पंचायत समितीचे माजी सभापती रामकृष्ण अहिरे, अरुण सोनवणे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.