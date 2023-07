Nashik News: 2 महिन्याचे थकीत मानधन त्वरित द्यावे; अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा पंचायत समितीवर मोर्चा

By

Nashik News : दोन महिन्यांचे थकीत मानधन मिळत नसल्याने तालुक्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पंचायत समितीवर मोर्चा काढला.

थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे अशी मागणी राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने केली आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकारी मंगला भोये यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. (2 month arrears should be paid immediately Anganwadi employees march on Panchayat Samiti Nashik News)

राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे राज्य सचिव राजेश सिंग, राज्य संघटक भगवान दवणे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजश्री पानसरे, तालुकाध्यक्ष सुरेखा शिंदे, संघाच्या वैशाली केदार, मंगला शिंदे, इंदुबाई पन्हाळे, बेबी बोचरे यांच्या नेतृत्वाखाली २५० कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते.

बस स्थानकापासून मोर्चाला सुरवात झाली. गावठा, नेहरू चौक, गणेश पेठ, वावीवेस, उपजिल्हा रुग्णालयामार्गे मोर्चा पंचायत समितीवर नेण्यात आला. पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वारातच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ठाण मांडले.

महिनाभरापूर्वीच वरिष्ठ कार्यालयाकडून दोन दिवसांत मानधन देण्याची सूचना प्रकल्प कार्यालयाला करण्यात आली. मात्र अद्यापही मानधन मिळालेले नाही. मार्च व एप्रिल महिन्याचे थकीत मानधन तातडीने देण्यात यावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली.

मानधन मिळाले नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर प्रवास भत्ता, इंधन बिलाची थकीत रक्कमही देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.