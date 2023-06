Nashik Crime: दुचाकीवरून विनापरवाना अवैध मद्याची वाहतूक करताना 2 जण ताब्यात 

Nashik Crime : नामपूर, साक्री रस्त्यावर अवैधरीत्या देशी विदेशी मद्याची दुचाकीवरून तस्करी करताना जायखेडा पोलिसांनी सापळा रचून रात्री साडेआठच्या सुमारास दुचाकीस एका गोणीत भरलेला अवैध मद्याचे बाॅटल्स जप्त करून दोघांना पोलीसांनी ताब्यात घेतले आहे. (2 persons arrested while transporting illegal liquor without license on two wheeler Nashik Crime)

पोलीसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बुधवार (ता.२२) नामपूर साक्री रस्त्यावरून रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास दुचाकीवरून विनापरवाना अवैधरित्या देशी विदेशी मद्याची वाहतूक केली जाणार असल्याची गुप्त माहिती पोलीस उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळसह कर्मचाऱ्यांना मिळाली होती.

पोलिसांनी सापळा रचून दुचाकी क्रमांक (एमएच१८, बीयू९९२३) यावरून महेंद्र श्रीराम देवरे व मयूर चंद्रकांत मोहिते (दोघे रा.म्हसदी ता.साक्री, जि.धुळे) यांना हटकले असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तर दिली त्यांची पोलिसांनी झाडाझडती केली असता ताब्यातील गोणीत विनापरवाना अवैध देशी विदेशी मद्याच्या बाॅटल्स मिळून आले.

पोलिसांनी दुचाकीसह साठ हजार चाळीस रूपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करीत दोघांना विनापरवाना अवैध मद्याची दुचाकीवरून वाहतूक केल्याने ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पुरूषोत्तम शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनानुसार पोलीस हवालदार निकेश कोळी करीत आहेत.