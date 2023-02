सिन्नर (जि. नाशिक) : कानडी मळ्यात दोन शाळकरी भावंडे बुधवारी (ता. १५) शाळेत न जाता घराजवळ खेळत होते. यातच आई कामावरून परत आली. तिने मुलांना आवाज दिला. मात्र मुलांनी आई रागवेल या भीतीने तेथून पळ काढला.

कुटुंबीयांनी शोध घेतल्यानंतर मुले न सापडल्याने सिन्नर पोलिस ठाण्यात कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली. भावंडांचा शोध घेण्यासाठी आई-वडील नातेवाईक पोलिस तसेच, अनेकांनी व्हॉट्सॲप मोबाईलचा आधार घेत त्यांना शोधण्यासाठी मदत केली. (2 siblings ran away fearing that mother would be angry Rohan found Akash still missing Nashik News)

येथील कानडी मळा परिसरात राहणाऱ्या दोन अल्पवयीन भावंडे घरातून निघून गेल्यानंतर त्यातील रोहन गुंजाळ (वय १२) याचा शुक्रवारी (ता.१७) शोध लागला. दुसरा मुलगा आकाश (वय ११) पुन्हा पळून गेला.

कानडी मळा येथील सरला सदाशिव गुंजाळ (वय ३५) या वीट भट्टीवर मजुरीचे काम करून उदरनिर्वाह करतात. बुधवारी (ता. १५) सहावीत शिकणारे रोहन व आकाश यांनी शाळेला दांडी मारत दिवसभर घराजवळ खेळत बसले होते.

सरला या कामावरून घरी आली असता त्यांना मुले घराजवळ खेळताना दिसून आले. सरला यांनी मुलांना आवाज देऊन घरी बोलावले. मात्र, मुलांना आपण शाळेत न गेल्याचे आईला कळाले असावे असा संशय आल्याने मुले तेथून पळून गेली.

आई घरी गेल्यावर मारणार या भीतीने दोन्ही मुले परत घरीच आले नाही. मात्र, मुले घरी न आल्याने महिलेने व नातेवाइकांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. एक रात्र व एक दिवस मुलांचा शोध घेऊनही मुले न सापडल्याने त्यांना मुलांचे अपहरण झाल्याचा संशय आला.

अखेर त्यांनी गुरुवारी (ता. १६) रात्री सिन्नर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांकडून लगेच मुलांचा शोध सुरू झाला. कानडी मळा येथे एका घराचे बांधकाम सुरू असल्याने मुलांनी तेथे आसरा घेतला होता.

शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी येथे खेळत असताना नातेवाइकांना ही मुले दिसून आले. घरच्यांना बघून मुले पुन्हा पळू लागले. नातेवाइकांनी रोहनला पकडले. मात्र, आकाश पुन्हा पळून गेला. रोहनला घरी घेऊन आल्यानंतर त्याने याबाबत माहिती दिली. आता पुन्हा नातेवाईक व पोलिस आकाशचा शोध घेत आहेत. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुदर्शन आवारी करीत आहेत.