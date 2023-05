Nashik News : त्र्यंबकरोडवर अपघातात 2 विद्यार्थी जागीच ठार; दुचाकीची बसला धडक

Nashik News : त्र्यंबक रोडवरील धाडिवाल हॉस्पिटलसमोर भरधाव दुचाकीने परिवहन महामंडळाच्या बसला जोरदार धडक दिली. या अपघातामध्ये दुचाकीवरील दोन विद्यार्थी जागीच ठार झाले, तर तिसरा विद्यार्थी गंभीररीत्या जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

दरम्यान, सदरील विद्यार्थी हे संदीप फाउंडेशनचे विद्यार्थी असून, ते भरधाव वेगात होते. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अपघात शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे दीडच्या सुमारास झाला. (2 students killed on spot in accident on Trimbak Road bike collided with bus Nashik News)

शुभम संतोष कोकाटे (२१, रा. वैजापूर, जि. संभाजीनगर. हल्ली रा. महाराणा प्रताप चौक, सिडको, नाशिक), शुभम प्रशांत सोनवणे (२१, रा. व्हीआयपी कॉलनी, भुसावळ, जि. जळगाव) असे अपघातात ठार झालेल्या दोघा विद्यार्थ्यांची नावे आहेत.

तर, महाजन (पूर्ण नाव समजू शकले नाही, रा. जळगाव) हा विद्यार्थी गंभीररीत्या जखमी असून, त्याच्यावर धाडिवाल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. सरकारवाडा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुभम कोकाटे, शुभम सोनवणे व महाजन हे तिघेही संदीप फाउंडेशन महाविद्यालयातील अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी आहेत.

हे तिघेही शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे दीडच्या सुमारास त्र्यंबक रोडने सिव्हिल हॉस्पिटलकडून त्र्यंबक नाका सिग्नलकडे दुचाकीवरून (एमएच- १९- बीडब्ल्यू- ५०६२) भरधाव जात होते. त्याचवेळी त्र्यंबक नाक सिग्नलकडून आलेली शहादा आगाराची बस (एमएच- २०- बीएल- ३७५५) धाडिवाल हॉस्पिटलसमोरून ठक्कर बाजार बसस्थानकाकडे वळत होती.

बस वळत असल्याने त्र्यंबक नाक्याच्या दिशेने जाणारी काही वाहने थांबलेली होती. परंतु भरधाव दुचाकीवरील विद्यार्थ्यांचे नियंत्रण सुटले आणि दुचाकी बसच्या डिझेल टँकशेजारी असलेल्या टुलबॉक्स जाऊन धडकले.

धडक इतकी भीषण होती की त्यात दुचाकीचा पुढील भागाचा चक्काचूर झाला. तर या अपघातात शुभम कोकाटे व शुभम सोनवणे हे दोघे गंभीर जखमी झाल्याने ते जागीच ठार झाले.

तिसरा विद्यार्थी महाजन यास तातडीने धाडिवाल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती अद्यापही गंभीर आहे. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दोघेही एकुलते एक

तिघेही विद्यार्थी मध्यरात्री दुचाकीवरून भरधाव वेगात कोठे जात होते, याचा अद्याप खुलासा होऊ शकलेला नाही. जेवणासाठी ते जात असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून समोर येत आहे, परंतु मध्यरात्री दीड वाजता जेवणासाठी हे विद्यार्थी बाहेर का पडतील, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

तिघेही जण बर्मुडा व टी- शर्टवर होते. तिघांपैकी एकानेही हेल्मेट परिधान केलेले नव्हते. शुभम कोकाटे व शुभम सोनवणे हे त्यांच्या कुटुंबातील एकुलते एक असल्याचे समजते. तिघेही शिक्षणाच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये आलेले होते. घटनेची माहिती मिळताच सरकारवाडा पोलिस ठाण्याचे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.