Nashik Crime News : मनमाड रेल्वे स्थानकात 2 संशयितांना अटक; दीड लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

मनमाड (जि. नाशिक) : मनमाड रेल्वे स्थानक परिसरात गस्तीवर असलेल्या रेल्वे पोलीस व रेल्वे सुरक्षा बलाच्या पोलिसांनी मालेगाव येथील एका अल्पवयिन बालकासह संशयितास मुद्देमालासह अटक केली आहे. त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून अजून गुन्हे उघडकीस होण्याची शक्यता असल्याची माहिती रेल्वे पोलीस निरीक्षक शरद जोगदंड यांनी दिली. (2 suspects arrested at Manmad railway station One half lakh worth of goods seized Nashik Crime News)

याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, बुधवारी (ता. २१) मनमाड रेल्वे स्टेशन येथे रेल्वे सुरक्षा बल, लोहमार्ग पोलीस रेल्वे स्टेशन हद्दीत गस्त घालत होते. त्यावेळी मंजुर अहमद मोहम्मद मुस्तकीन (वय २०, रा. मालेगांव) व एक विधिसंघर्षित बालक असे संशयीतरित्या आढळले. दोघांकडे सहा मोबाईल व एक लेडीज पर्स मिळुन आली.

हा ऐवज दोघांनी मनमाड ते चाळीसगांव दरम्यान रेल्वे गाड्या झेलम, पंजाब मेल, महाराष्ट्र एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करुन गाडीतील प्रवाशांचे चोरलेले असल्याची कबुली दिली. मुद्देमालाबाबत तपास केला असता त्यातील एक सॅमसंग कंपनीचा गोल्डन रंगाचा मोबाईल किंमत ११ हजार ५०० रुपये याबाबत मोहन सुक्राम पाटील (वय ३९, रा. जळगांव) यांनी फिर्याद दिलेली आहे.

तसेच, अन्य मोबाईल व पर्सबाबत अधिक तपास केला असता पुढील प्रमाणे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. रेल्वे पोलीस ठाणेसह इतर ठिकाणी असे एकुण पाच गुन्हे उघड करण्यात आलेले असुन चोरीस गेलेल्यामध्ये सहा मोबाईल व लेडीज पर्ससह रोख १० हजार ७५० रुपये असा एकुण १ लाख ५१ हजार ६०० रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

रेल्वे सुरक्षा बलाचे पोलीस निरिक्षक एस. एस. ढेंगे, एएसआय निलेश सोमवंशी, गजु काकरवाल, महेंद्र चौधरी, किशोर चौधरी, लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस अधिक्षक गणेश शिंदे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी लोहमार्ग दिपक काजवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरिक्षक जोगदंड, एएसआय दिनेश पवार, हवालदार श्री. बोडके, श्री. महाजन, पोलीस नाईक महेंद्र पाटील, संतोष भालेराव, राहुल राजगीरे यांनी ही कामगीरी केली.

