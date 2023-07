Nashik Crime : बागलाण तालुक्यातील इजमाने येथे डाळींब उत्पादक शेतक-याच्या शेतात बागेतील विक्रीसाठी तयार झालेले डाळिंबावर चोरट्यांनी हात साप केल्याची घटना शनिवार (ता.२२) रात्रीतून घडली.

सदर डाळींब उत्पादक शेतक-याचे अंदाजे अडीच लाखांचे नुकसान झाले असून डाळींब चोरीमुळे परिसरातील डाळींब उत्पादकांत घबराट निर्माण झाली असल्याने रात्री जागता पहारा देत आहेत. (2 tonnes of pomegranates stolen by thieves in Ijmane Loss of lakhs to productive farmers Nashik Crime)

गट क्रमांक ६९२/२ मधील नामपूर शिवारात लोटन रामजी धोंडगे यांनी दोन एकर क्षेत्रात डाळींब लागवड केली असून डाळिंबावर औषधफवारणीसह खतांचा मात्रा देऊन डाळींब बाग तयार केली आहे.

अनेक दिवसांपासून रात्रीचा दिवस करीत तयार डाळिंबावर चोरट्यांची नजर गेली आणि शनिवारी रात्री शेतात कुणी नसल्याचा फायदा घेऊन अज्ञात चोरट्यांनी आपला मोर्चा डाळींब बागेत वळवून तयार झालेले अंदाजे दोन ते अडीच टन डाळींब गोणीत भरून पोबारा केला.

सकाळी कुटुंबातील सदस्य डाळींब उत्पादक शेतकरी धनराज धोंडगे हे डाळींब बागेत फेरफटका मारण्यासाठी गेले असता त्यांना झाडावर लगडलेले डाळींब चोरट्यांनी तोडून नेल्याचे निदर्शनास आले व डाळींब बागेत गोणी शिलाईसाठी सुतळी व झाडांखाली काही प्रमाणात तुटलेले डाळींब आढळून आले.

त्यांनी ताबडतोब परिसरातील शेतक-यांना माहिती दिली. मागील आठवड्यात मालेगाव तालुक्यातील सातमाने येथेही याच प्रकारे चोरी झाल्याचे उघडकीस आले होते. डाळींब उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोठ्या अडचणींतून तसेच कसरतीने डाळींब बागा तयार केल्या आहेत.

मात्र डाळींब चोरट्यांमुळे डाळींब उत्पादकांवर शेतात रात्री जागता पहारा करावा लागत असून संबंधित प्रशासनाने दखल घेऊन रात्री गस्त वाढवून चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी डाळींब उत्पादक शेतक-यांतून होत आहे.

"....आम्ही तळहाताच्या फोडाप्रमाणे डाळींब बागा तयार केल्या आहेत. मोठे कष्टातून बागेतील डाळींब बहारदार दिसून येत होता मात्र चोरट्यांनी घरात कुणी नसल्याचा फायदा घेतला."

- सुनंदा धोंडगे, डाळींब उत्पादक.