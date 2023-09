MGNREGA : ग्रामसमृद्धीसाठी प्रकल्पनिहाय 20 गावे-वाड्या; आदिवासी विकासच्या योजनांची मनरेगाअंतर्गत अंमलबजावणी

MGNREGA : राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना अधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या अभिसरणातून राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

त्यासाठी प्रत्येक गावाला युनिट म्हणून संबोधले जाणार आहे. गावाचा विकास करण्यासाठी दशवार्षिक नियोजन करण्यासोबतच ठराविक कालावधीमध्ये आदिवासी पाडे, गाव, वाड्या, वस्त्यांच्या सर्वांगिण विकास करणे सरकारला अभिप्रेत आहे.

सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजनेतंर्गत यंदा आदिवासी विकास प्रकल्पनिहाय २० गावे, वाड्या-वस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. (20 villages will be selected as per Tribal Development Project under Sarvangin Gram Samridhi Yojana nashik news)

दुर्गम भागातील ८० टक्के अथवा त्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्येची ही गावे, वाड्या-वस्त्या निवडायच्या आहेत. तिथे आवश्‍यकतेनुसार विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटार, शौचालय, समाजमंदिर अथवा वाचनालये आणि शक्य तेथे मुख्य रस्त्याला जोडण्याची कामे करायची आहेत.

मनरेगातंर्गत ग्रामीण विकासाच्या होणाऱ्या कामांपैकी वस्त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवायची आहेत. या भागात आदिवासी कुटुंबासाठी प्रकल्पाधिकारी आणि उरलेल्या कुटुंबांसाठी गटविकास अधिकारी अंमलबजावणी करतील.

वैयक्तिक-सामुहिक योजना

जमिन असलेल्या आदिवासी कुटुंबांसाठी वैयक्तिक विहीर, शेततळे, फळबाग, फुलशेती अशा वैयक्तिक योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. जमीन नसलेल्यांसाठी सामुहिक योजनेतून स्वयंसहाय्यकता समूह अथवा प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करायची आहे. त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून सामुहिक योजना राबवायची आहे. रोजगार हमी योजनेतून कामे घ्यायची आहे.

सरकारी, अनुदानित आश्रमशाळांच्या भौतिक सुविधा व सुशोभीकरणासाठी मनरेगामधून कामे घ्यायची आहेत. त्याअंतर्गत कोणती कामे घेता येतील यासाठी बारा कामांची माहिती देण्यात आली आहे. वसतिगृहासाठी कामे करावयाची आहे. विकास कामांच्या पंधरा मुद्यांची अंमलबजावणी प्रक्रिया देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गावात शिवारफेरी महत्त्वाची

प्रकल्पाधिकारी अथवा महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसांच्या आत प्रत्येक गावात जाणून शिवार फेरी काढायची आहे. प्रशिक्षणाच्या शेवटी प्रत्येक गावातून किमान दहा वैयक्तीक कामे पाच दिवसांच्या आत प्रस्तावित करावयाची आहेत. पंधरा दिवसांच्या आत ग्रामसभा घेऊन कामांना मान्यता द्यावयाची आहे.

त्याचप्रमाणे सात लाखांपर्यंत वैयक्तीक कामांच्या तांत्रिक मान्यतेचे अधिकारी पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद अथवा सार्वजनिक बांधकामच्या कनिष्ठ अभियंत्यांना देण्याचा निर्णय मनरेगा आयुक्तांनी घेणे अपेक्षित आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर कामाच्या एक दिवसापेक्षा अधिक दिरंगाई होणार नाही याची काळजी सर्वस्तरावरुन घेणे सरकारला अभिप्रेत आहे.

आदिवासी कुटुंब सुविधा संपन्न

आदिवासी कुटुंब सुविधा संपन्न करण्यासाठी पाच मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पहिली ते आठवीची मुले सतत पाच दिवसांपेक्षा अधिक अथवा वर्षातून एक महिन्यापेक्षा अधिक गैरहजर मुलांची माहिती संकलित करायची आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्ह्यात पालांमध्ये राहणाऱ्या शून्य ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांची यादी करून मुलांना अंगणवाडी अथवा शाळांमध्ये दाखल करावयाचे आहे. या दोन्ही प्रकारच्या मुलांच्या पालकांसाठी मनरेगातून कामांचे नियोजन करायचे आहे.

प्रत्येक कुटुंबास काम उपलब्ध होईपर्यंत मुबलक दर्जेदार आहार दिला जाणार आहे. लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यायचे आहे. घरकुल बांधणे, शौचालय बांधकामासाठी शोषखड्डे तयार करणे, फळबाग, फुलशेती, बांधावर वृक्षलागवड, रेशीम शेती, विहीर, शेततळे, गाय गोठा बांधकाम, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड याच्या कामांचा समावेश मनरेगातून करावयाचा आहे.

सरकारच्या निदर्शनास आलेल्या बाबी

- आदिवासीबहुल मेळघाट, पालघरमध्ये मनरेगातंर्गत अकुशलची कामे होतात. तरीही बारमाही रस्त्याने न जोडलेले पाडे, गावे, वाड्या, वस्त्या जास्त.

- मनरेगाचा कुशलचा काही निधी न वापरता शिल्लक राहतो. त्यामुळे न वापरलेला निधी आणि आदिवासी विकासचा ग्रामीण रस्त्यांचा निधी वापरुन शंभर टक्के भाग रस्त्याने जोडता येणे शक्य.

- आदिवासी बहोल भागात मनरेगातंर्गत मोठ्याप्रमाणात कामे होऊनही स्थलांतरणाचे प्रमाण आहे. अन्य भागात स्थलांतर आहे, परंतु मनरेगाची कामे फारशी होत नाहीत